https://sputniknews.lat/20230821/teheran-afirma-que-la-epoca-de-pirateria-ha-terminado-advirtiendo-a-eeuu-1142880346.html

Teherán afirma que la época de piratería ha terminado, advirtiendo a EEUU

Teherán afirma que la época de piratería ha terminado, advirtiendo a EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Irán no estará con los brazos cruzados ante los actos de secuestro piratesco de sus buques cisterna que transportan petróleo, declaró en... 21.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-21T15:04+0000

2023-08-21T15:04+0000

2023-08-21T15:04+0000

internacional

irán

🌍 oriente medio

seguridad

eeuu

crudo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/05/10/1139519987_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_30ae4d8f27ce6fcd06b7f200088b659e.jpg

Anteriormente, la agencia Mehr, al citar a medios estadounidenses, comunicó que han empezado a descargar el crudo iraní desde el petrolero Suez Rajan, apresado por EEUU hace unos meses cerca de la costa de Texas, y cargarlo a la embarcación Mr.Arafat. "Los funcionarios de la administración estadounidense deberán comprender que la época de HIT & RUN [golpea y huye] ha terminado y que Irán no estará contemplando pasivamente los ataques contra su pueblo y responderá sin falta", subrayó. El diplomático no confirmó ni refutó la noticia sobre el inicio de la descarga del petróleo iraní desde el buque Suez Rajan, limitándose a declarar que no tiene información confirmada relativa a ese asunto. El 18 de julio pasado, el periódico The Wall Street Journal, alegando fuentes propias, comunicó que las autoridades de EEUU no logran organizar licitaciones para la venta de 800.000 barriles del petróleo iraní decomisado, que está en un buque cisterna griego cerca de la costa de Texas, por la resistencia de parte de unas compañías estadounidenses que temen recibir respuesta de Teherán. En abril de 2023, el periódico británico The Financial Times escribió que autoridades estadounidenses detuvieron un buque con petróleo iraní. Tres fuentes solventes informaron a ese medio que EEUU hizo dirigirse a otro destino el barco Suez Rajan cargado con el crudo iraní, que inicialmente se destinaba para China.

https://sputniknews.lat/20230821/iran-califica-de-ilegal-la-presencia-de-eeuu-en-siria-1142871138.html

irán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, 🌍 oriente medio, seguridad, eeuu, crudo