Un exprisionero de guerra revela cómo Kiev extorsiona a familiares de los presos | Video

Un exprisionero de guerra revela cómo Kiev extorsiona a familiares de los presos | Video

Los agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) extorsionan a los familiares de los prisioneros de guerra, declaró a Sputnik un liberado del cautiverio... 21.08.2023, Sputnik Mundo

"Él [oficial del SBU] llamó por Telegram, oí la voz de mi madre, le dije: 'Mamá, estoy en cautiverio, ahora te enviarán un número de cuenta, contacta con Danil, mi amigo, él te dirá qué y adónde transferir, si no transfieres el dinero me matarán'. Así es como él [oficial del SBU] dijo que dijera, y eso fue lo que hice", explicó el exprisionero.Como resultado de esto, su madre posteriormente llamó al amigo mencionado, quien contactó inmediatamente con la Policía. Desde allí advirtieron que no transfirieran nada porque "es una estafa" y explicaron que "si está en cautiverio estará bien, porque tarde o temprano será intercambiado". Al final no lograron sacar nada de esto, concluyó el militar.En sus palabras, hubo casos en los que los familiares pagaron, pero eso no cambió el panorama. Como ejemplo, Ráidin recordó la situación de su amigo, cuya esposa transfirió dinero a los extorsionadores ucranianos, pero su marido todavía lleva más de seis meses en cautiverio.El último intercambio de prisioneros entre Moscú y Kiev tuvo lugar el 6 de julio, cuando 45 militares regresaron a Rusia del cautiverio ucraniano.Rusia continúa desde febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

