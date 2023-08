https://sputniknews.lat/20230822/eeuu-prueba-el-arma-hipersonica-arrw-por-primera-vez-desde-el-fracaso-de-marzo-1142912953.html

EEUU prueba el arma hipersónica ARRW por primera vez desde el fracaso de marzo

EEUU prueba el arma hipersónica ARRW por primera vez desde el fracaso de marzo

La Fuerza Aérea de Estados Unidos realizó el primer lanzamiento de prueba del Arma Hipersónica de Respuesta Rápida Lanzada desde el Aire (ARRW, por sus siglas... 22.08.2023, Sputnik Mundo

"La prueba se realizó el 19 de agosto frente a la costa del sur de California", informó el comunicado.La Fuerza Aérea estadounidense no proporcionó información sobre el éxito del último ensayo, pero indicó que logró obtener nuevos conocimientos valiosos sobre las capacidades de ARRW."Si bien no vamos a discutir los objetivos específicos de la prueba, podemos confirmar que adquirimos datos valiosos y únicos y que la prueba estuvo destinada a promover una variedad de programas como ARRW y HACM", señaló el comunicado. "También validamos y mejoramos nuestras capacidades de prueba y evaluación para el desarrollo ulterior de sistemas hipersónicos avanzados".Después del anuncio de la prueba del 13 de marzo, la Fuerza Aérea guardó silencio sobre si logró sus objetivos. El 28 de marzo, el secretario de la Fuera Aérea de EEUU Frank Kendall comunicó al Congreso que "no fue un éxito".La prueba se produce en medio de la competencia entre Estados Unidos, Rusia y China para desarrollar armas hipersónicas, que pueden superar los sistemas de defensa aérea tradicionales.

