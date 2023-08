https://sputniknews.lat/20230822/el-parlamento-de-tailandia-elige-a-srettha-thavisin-como-primer-ministro-1142921374.html

El Parlamento de Tailandia elige a Srettha Thavisin como primer ministro

El Parlamento de Tailandia elige a Srettha Thavisin como primer ministro

BANGKOK (Sputnik) — Srettha Thavisin, el candidato del partido Pheu Thai (Por Tailandia), fue elegido como primer ministro tailandés tras una votación... 22.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-22T13:01+0000

2023-08-22T13:01+0000

2023-08-22T13:01+0000

internacional

🌏 asia

tailandia

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/16/1142921206_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d356d8341b0d037c52a168f6e6f880c.jpg

La sesión fue transmitida en vivo por el canal Thai PBS. Thavisin, el único candidato para este cargo, logró 482 apoyos del Parlamento bicameral, frente a 165 votos en contra y 81 abstenciones. Fue apoyado por la coalición liderada por Phue Thai, que aglutina a otras 10 formaciones, y una parte significativa de los senadores. Tailandia se encuentra en un estancamiento político tras las elecciones de mayo pasado, que dieron como ganadora a la coalición encabezada por el partido progresista Move Forward, de la que también forma parte Pheu Thai. El líder de Move Forward, Pita Limjaroenrat, no logró convertirse en primer ministro del país, ya que el Parlamento no apoyó su candidatura y no le permitió volver a postularse. Después de eso, el partido cedió el mandato para formar el Gobierno a su socio Pheu Thai, que anunció el 2 de agosto el fin de la alianza con Move Forward.

🌏 asia

tailandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌏 asia, tailandia, política