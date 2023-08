https://sputniknews.lat/20230822/entre-massa-y-milei-que-espera-el-fmi-de-las-elecciones-en-argentina-1142905239.html

Entre Massa y Milei, qué espera el FMI de las elecciones en Argentina

El FMI ya mantuvo contactos con los tres candidatos con chances de alcanzar la presidencia en Argentina, al tiempo que sigue negociando con el Gobierno actual... 22.08.2023, Sputnik Mundo

La deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha convertido al organismo multilateral en un espectador atento de la campaña electoral del país sudamericano, que enfrenta al actual ministro de Economía, Sergio Massa, con candidatos como el economista Javier Milei, dispuesto a dolarizar la economía y afrontar un profundo ajuste, y la exministra de Seguridad Patricia Bullrich.Massa viajó a Washington para entrevistarse con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y funcionarios de la Casa Blanca, mientras que asesores del organismo financiero internacional mantuvieron una reunión virtual con Milei y una entrevista presencial con integrantes del equipo económico de Bullrich.Si bien no hubo comunicaciones oficiales luego de los contactos, el diario Perfil consignó que tanto Milei como Bullrich confirmaron que afrontarían la deuda con el FMI y cumplirían con el ajuste fiscal encomendado por el organismo financiero, con sede en EEUU.En diálogo con Sputnik, el economista argentino Juan Valerdi advirtió que si bien es esperable que el FMI mantuviera contactos con todos los candidatos con posibilidad de ganar las elecciones, qué opción política genere mayor simpatía en las oficinas del organismo multilateral de crédito estará influenciado por una "disputa interna" dentro del Gobierno estadounidense, el de mayor peso en el Fondo.Valerdi señaló que en la actualidad el poder del FMI es tal que una decisión del organismo podría afectar incluso la estabilidad del Gobierno actual, algo similar a lo ocurrido en 2001, "cuando por no enviar casi 1.500 millones de dólares al Gobierno de Fernando de la Rúa, directamente se cayó".Para el economista y analista sudamericano, tanto EEUU como el FMI tendrán preferencias por Sergio Massa "si esa interna estadounidense la ganan los razonables, los que quieren una Argentina más ordenada, que no lo son por solidaridad sino para hacer negocios". En caso contrario, desde Washington no verían con malos ojos el ascenso de Milei o de Bullrich, a quien Valerdi definió como "una opción intermedia pero más cercana a Milei".Valerdi remarcó que detrás del fenómeno Milei, abanderado de La Libertad Avanza, y su plataforma de dolarizar la economía se encuentra "lo peor del sistema financiero más desquiciado, que fue el que siempre impulsó la dolarización en Argentina y se la puede vender ahora a un montón de gente que se olvidó de la convertibilidad y de la crisis de 2001".Según el economista, tanto para los argentinos como para el FMI lo que está en juego en las elecciones argentinas no es si habrá un ajuste fiscal en el próximo período sino "si ese ajuste se hace en el marco de un país con crecimiento y algún tipo de bienestar o es un ajuste violento sin importar la actividad económica".Para Valerdi, con la dolarización propuesta por Milei "se resentiría muchísimo" la actividad económica, al tiempo que con la eliminación del cepo cambiario —que no permite a los argentinos comprar dólares libremente en el mercado oficial— se favorecería "una fuga de capitales rapidísima".

