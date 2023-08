https://sputniknews.lat/20230822/frustran-otros-ataques-ucranianos-con-drones-en-las-provincias-de-moscu-y-briansk-1142908003.html

Frustran otros ataques ucranianos con drones en las provincias de Moscú y Briansk

Frustran otros ataques ucranianos con drones en las provincias de Moscú y Briansk

MOSCÚ (Sputnik) — Un total de cuatro vehículos aéreos no tripulados fueron inutilizados por las defensas antiaéreas en las provincias rusas de Moscú y Briansk... 22.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-22T02:04+0000

2023-08-22T02:04+0000

2023-08-22T02:04+0000

defensa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

moscú

briansk

ministerio de defensa de rusia

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/16/1142908169_67:0:3708:2048_1920x0_80_0_0_cc5a204e1fa7535b37c57a9b7b9e2d7a.jpg

"Esta noche fue frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar ataques terroristas con vehículos aéreos no tripulados. Dos drones fueron detectados por los sistemas de defensa aérea y suprimidos con medios de guerra electrónica, se estrellaron sobre el territorio de la provincia de Briansk", señala el comunicado. Precisa también que "dos vehículos aéreos no tripulados fueron detectados y destruidos por los sistemas de defensa aérea sobre el territorio de la provincia de Moscú". El fallido ataque no dejó heridos, aseguró el organismo militar.

https://sputniknews.lat/20230822/la-defensa-antiaerea-rusa-derriba-dos-drones-cerca-de-moscu-1142906900.html

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, moscú, briansk, ministerio de defensa de rusia, 🛡️ fuerzas armadas