¿No ver la viga en su ojo? Incidentes aéreos en EEUU han aumentado en la última década

Los incidentes aéreos potencialmente peligrosos son cada vez más frecuentes en Estados Unidos, sin que sin embargo se hable de ello, de acuerdo con informes... 22.08.2023, Sputnik Mundo

Según se desprende del análisis que realizó el diario, en lo que va del año llamadas que involucraron a las principales aerolíneas comerciales han ocurrido varias veces a la semana en todo el país. Concretamente, los incidentes ocurren a menudo cerca de o en los aeropuertos y, abunda el rotativo, son resultado de errores humanos. "Los errores de los controladores de tráfico aéreo, reducidos por la escasez de personal en todo el país, han sido un factor importante", menciona.Si bien algunos de los incidentes han ocupado los titulares de los medios de comunicación, la mayoría, incluida una llamada cercana entre dos aviones en Phoenix el 7 de agosto, no se ha revelado al público. El periódico consultó los registros internos de la FFA y miles de páginas de informes federales de seguridad, así como entrevistas a más de 50 expilotos, controladores de tráfico aéreo y funcionarios federales para obtener la información. Adicionalmente, The New York Times analizó una base de datos mantenida por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su sigla en inglés), que contiene informes confidenciales de seguridad presentados por pilotos, controladores de tráfico aéreo y otros profesionales de la aviación. De esa manera, la investigación identificó que en el periodo de 12 meses más reciente para el que se disponía de datos hubo alrededor de 300 informes de casi colisiones en las que se vieron involucradas aerolíneas comerciales. Sistema de EEUU ...¿el más seguro del mundo? Mientras tanto, las autoridades de aviación del país norteamericano aseguran que su sistema de viajes aéreos, que transporta casi 3 millones de pasajeros al día, es el más seguro del mundo. No obstante, los controladores del tráfico aéreo, tanto actuales como anteriores, dijeron en entrevistas recabadas por el medio estadounidense que los incidentes cercanos ocurrían con tanta frecuencia que temían que fuera solo cuestión de tiempo para que ocurriera un accidente normal. "Esto realmente me ha abierto los ojos sobre cómo puede desarrollarse el próximo accidente de aviación", dijo otro piloto a la NASA en enero. "¿Va a hacer falta que la gente muera por algo para avanzar?", cuestionó otro aviador un mes después de haber esquivado él mismo una colisión en el aire.A pesar de que no ha habido un accidente fatal que involucre aerolíneas comerciales en Estados Unidos desde 2009, cuando un vuelo de Continental se estrelló contra una casa cerca de Buffalo, matando a 49 personas a bordo, la realidad, asegura el medio estadounidense, es que ese "récord envidiable" enmascara lo que los pilotos, controladores de tráfico aéreo y otros aseguran que definen como "agujeros cada vez mayores en las capas del sistema de seguridad". Lo anterior sobre todo cuando el volumen de viajes aéreos vuelve a los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19. A decir del diario estadounidense, uno de los principales problemas es que, pese a las repetidas recomendaciones de las autoridades de seguridad, la gran mayoría de los aeropuertos del país no han instalado sistemas de advertencia para ayudar a prevenir colisiones en las pistas. Con todo, el mayor desafío detectado por el medio es que las instalaciones de control de tráfico aéreo de la nación tienen una escasez crónica de personal. Y aunque la falta de controladores no es un secreto (la Administración del presidente Joe Biden está buscando contratar y capacitar más personal), la falta de trabajadores es más grave y está generando situaciones más significativas de que lo se sabía anteriormente. En ese sentido, hasta mayo, sólo tres de las 313 instalaciones de tráfico aéreo en todo el país tenían suficientes controladores para cumplir con los objetivos establecidos por la FFA y el sindicato que representa a los controladores, encontró el diario norteamericano. En mayo de 2021, México reprobó el examen aplicado por la Administración Federal de Aviación del Gobierno de Estados Unidos para permitir a las líneas mexicanas extender sus ofertas de viaje desde y rumbo a ese país.Tras ello, la Administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a recuperar lo más pronto posible la categoría 1, como lo demostró la Secretaría de Gobernación mexicana en 2022. Ese mismo año, López Obrador apuntó que existen intereses en el sector.En su conferencia del 24 de junio de 2022, el político tabasqueño afirmó que había asociaciones internacionales que deseaban actuar de manera facciosa, no profesional, contra este ámbito, y agregó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se enfrentó a esas oposiciones.

