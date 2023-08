https://sputniknews.lat/20230822/referente-social-argentina-en-este-contexto-el-que-prende-un-fosforito-enciende-todo-1142940561.html

Referente social argentina: "En este contexto, el que prende un fosforito enciende todo"

Referente social argentina: "En este contexto, el que prende un fosforito enciende todo"

Crece el descontento social y con él los temores de que se encienda una mecha, a meses de que asuma un nuevo Gobierno. En otro orden, Bernardo Arévalo ganó las elecciones y será el nuevo presidente de Guatemala.

Robos a comercios en distintos puntos de Argentina encendieron las alarmas por el temor a mas muestras de descontento ante la crisis económica como sucedió en diciembre del 2001."Un grupo de 10 a 12 personas quisieron entrar a un comercio para sustraer mercadería y hubo tres detenidos. Horas más tarde, no sabemos si por efecto contagio, hubo más incidentes que derivaron en la detención de 19 personas", declaró en Cara o Ceca, el fiscal de instrucción de la ciudad de Córdoba, Ernesto De Aragon, por los hechos de este lunes 21 de agosto.A raíz de esto, comerciantes de algunos barrios transitados de la ciudad de Buenos Aires bajaron sus persianas por precaución.Silvia Saravia, referenta nacional del movimiento Libres del Sur, dijo que "estamos caminando sobre pasto seco y cualquiera que prenda un fosforito incendia todo. Esto ya no es solo una cuestión monetaria, sino que hay falta de perspectiva en la gente".Además, agregó que "las decisiones del gobierno fueron malas para salir de esta situación, no recompone los ingresos y no refuerza la asistencia social".Semilla ganó el balotaje en GuatemalaBernardo Arévalo, líder del movimiento Semila, se impuso en el balotaje de Guatemala y será el próximo presidente de ese país. Esto lo logró tras superar los obstáculos que le presentó la Justicia al intentar suspender su partido."Los votantes están muy contentos con el resultado, pero son escépticos, porque en cualquier momento podría aparecer una artilugio legal que atente contra el movimiento", dijo a Cara o Ceca Mariajosé España, periodista desde Guatemala."Fue una sorpresa el resultado de Arévalo y esto significa la tercera derrota de Sandra Tores, quien aún no admitió su derrota. Esto es curioso porque su partido es uno de los más consolidados del país".

