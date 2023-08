https://sputniknews.lat/20230822/vertido-de-agua-radioactiva-de-fukushima-1-sera-perjudicial-para-la-imagen-de-japon-1142915779.html

Vertido de agua radioactiva de Fukushima-1 "será perjudicial" para la imagen de Japón

El Gobierno de Japón anunció la decisión de empezar a verter el agua al océano a partir del 24 de agosto, si no surgen condiciones meteorológicas desfavorables. Así, las autoridades japonesas planean arrojar más de 30.000 toneladas de agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima al océano Pacífico hasta marzo de 2024, alertó la agencia Kyodo."La cantidad de agua tratada de la central de Fukushima que se descargará al mar en el año fiscal 2023 hasta marzo próximo será de 31.200 toneladas", escribe el medio citando a TEPCO, la firma que opera la planta nuclear averiada.El científico dijo dudar que se instituya un órgano internacional especial para monitorear esta situación, puesto que de este asunto se ocupa el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). "Otra cosa sería crear un órgano independiente con respecto al OIEA y las autoridades de Japón, por ejemplo sobre la base de organizaciones ecológicas", señaló. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, visitó el pasado 20 de agosto la central, donde habló con la directiva. El 21 de agosto celebró una reunión con los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativas de Pesca, durante la cual los pescadores dijeron estar en contra del vertido del agua al océano. Pese a eso, el Gobierno afirmó que se pudo conseguir acuerdo "en cierto grado" entre las partes, por lo cual el Gabinete en su reunión de hoy determinó las fechas del comienzo del vertido del agua desde la central nuclear Fukushima 1. De ahí que próximamente se verterá al océano el agua depurada de todos los radionúclidos, excepto el tritio, a una distancia de 1 kilómetro desde la planta. El agua, que se usa para enfriar los reactores y se contamina con sustancias radiactivas, se somete al tratamiento en el sistema ALPS, lo que permite depurarla de radionúclidos de 62 tipos, menos el tritio, isótopo del hidrógeno, llamado también "hidrógeno superpesado" o 3H. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9,0 azotó la prefectura japonesa de Fukushima, el tsunami provocado por el sismo inundó las instalaciones de la planta nuclear homónima y dañó los mecanismos de refrigeración de los reactores. Toneladas de agua que se usaron para enfriar los reactores se almacenaron en unos 1.000 tanques gigantescos en la planta, cuya capacidad se agotó ya al 90%. Japón afirma que el agua vertida tendrá un nivel de radiactividad por debajo del umbral fijado por la Organización Mundial de la Salud, y no supondría un peligro para la salud humana ni para el medio ambiente. El tema de manipulación del agua contaminada se estudió desde 2013. Entre otras variantes se analizaron las de mezclarla con cemento y colocar esa mezcla bajo tierra, hermetizándola con hormigón; separar el hidrógeno mediante la electrólisis, etc. Finalmente, el Gobierno japonés optó por verter el agua al mar, diluyéndola previamente, con tal de que la concentración del tritio sea de 1.500 becquerelios por litro, o 40 veces más baja que la norma establecida en Japón para descargar agua al mar de las centrales atómicas en explotación, que es de 60.000 becquerelios por litro. Según datos del Ministerio de Industria nipón, la radiactividad del tritio en los 1,25 millones de toneladas de agua acumuladas en Fukushima 1 es de 860 billones de becquerelios. Antes de producirse la avería, la central vertía anualmente al mar agua con un contenido de tritio de 2,2 billones de becquerelios. El jefe del OIEA, Rafael Grossi, al visitar Tokio en julio pasado, declaró que el plan del vertido de agua responde a los requisitos internacionales y que el impacto en el entorno será insignificante. Pero los habitantes de la prefectura de Fukushima, sobre todo granjeros y pescadores, temen que el vertido al océano del agua usada en la central repercuta negativamente en la demanda de que gozan los productos locales.

