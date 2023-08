https://sputniknews.lat/20230823/catastrofe-en-chile-por-lluvias-e-inundaciones-1142971928.html

Catástrofe en Chile por lluvias e inundaciones

El Gobierno ha decretado el estado de emergencia agrícola para las regiones más azotadas, en el centro-sur del país. En otro orden, la clase política argentina... 23.08.2023, Sputnik Mundo

Catástrofe en Chile por lluvias e inundaciones El Gobierno ha decretado el estado de emergencia agrícola para las regiones más azotadas. En otro orden, la clase política argentina cruza acusaciones por los recientes saqueos en Buenos Aires. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Las lluvias e inundaciones, iniciadas el sábado 19, han dejado al menos tres muertos, 5.000 damnificados y más de 42.000 personas aisladas, según datos oficiales.La situación afectó principalmente a los sectores ganaderos, agricultores, vitivinícolas y apicultores.El decreto de "estado de catástrofe" firmado por el presidente Gabriel Boric abarca las zonas de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío (centro-sur), con el objetivo de agilizar la entrega de recursos a los productores locales afectados."El país está ubicado en el centro de este mal tiempo. No cae nieve en la cordillera, porque es muy alta la isoterma, sino lluvia y esto aumenta los caudales de los ríos, quebradas, y esta gran cantidad de agua desbordada llega a zonas pobladas", dijo a En órbita Sydney Houston, consultor chileno en Seguridad Ciudadana.La isoterma cero es una línea imaginaria que representa la altitud, la cual existe 0° C en la atmósfera. Esta limita las zonas donde cae precipitaciones en forma de lluvia y otra en forma de nieve o granizos.En tanto, diputados opositores han criticado al Gobierno por la "baja presencia" militar en auxilio a los residentes de las zonas más afectadas.Como respuesta, políticos oficialistas rechazaron esta actitud de sus rivales, a los que acusan de buscar rédito político, en lugar de potenciar al Estado o auxiliar a los damnificados frente a la tragedia.La ministra de Defensa, Maya Fernández, detalló que son más de 600 los efectivos en tareas.En tanto, el presidente Boric sostuvo este miércoles 23 que "en esta semana ya es necesario otorgar un camino para la reconstrucción; lo más urgente hoy día es la recuperación de conectividad".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas—las acusaciones entre Gobierno y oposición por los recientes saqueos en distintos comercios de la Provincia de Buenos Aires.Consultamos al periodista argentino Roberto Caballero.En otro orden, continúa en Sudáfrica la XV Cumbre BRICS, donde se discute el posible ingreso de nuevos países y la creación de una moneda común para las transacciones entre los países miembros del bloque.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

