¿Por qué los tanques alemanes no lograron cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial?

"Cuánto cavamos en aquellos meses, no todos en la vida lograron cavar", recordó Mijaíl Shumilin, artillero del cuerpo de rifles. "No conté cuántas palas rompí, pero estuve cavando desde el amanecer hasta el anochecer. Todo fue cuidadosamente enmascarado. Una vez cada algunos días, nuestro avión volaba sobre las posiciones y verificaba el disfraz. Alguna advertencia, y todo tuvo que rehacerse. Pero no murmuramos, nos dimos cuenta de que nuestras vidas dependían de ello".