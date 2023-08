https://sputniknews.lat/20230823/rusia-suaviza-restricciones-al-pago-de-dividendos-para-inversores-extranjeros-1142962450.html

Rusia suaviza restricciones al pago de dividendos para inversores extranjeros

Rusia suaviza restricciones al pago de dividendos para inversores extranjeros

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Rusia aliviaron las restricciones al pago de dividendos a ciudadanos extranjeros, señala el...

Explica que no habrá restricciones en los pagos de dividendos a los no residentes, siempre que su volumen no supere el tamaño de las inversiones al sector de producción y de nuevas tecnologías realizadas en Rusia desde el 1 de abril de 2023. Anteriormente, el volumen del pago de dividendos no podía exceder el 50% del beneficio neto total correspondiente al año anterior, siempre que se cumpla el KPI (Indicador clave de rendimiento) establecido.

