https://sputniknews.lat/20230824/argentina-ingreso-al-brics-seremos-motor-de-un-cambio-en-la-politica-y-el-comercio-internacional-1143018237.html

Argentina ingresó al BRICS: "Seremos motor de un cambio en la política y el comercio internacional"

Argentina ingresó al BRICS: "Seremos motor de un cambio en la política y el comercio internacional"

En esta edición, hablamos sobre la expansión del BRICS junto a Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela y Cecilia Todesca, secretaria de relaciones... 24.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-24T22:12+0000

2023-08-24T22:12+0000

2023-08-24T22:12+0000

cara o ceca

argentina

brics

la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023)

patricia bullrich

elecciones generales en argentina (2023)

eeuu

elecciones presidenciales de eeuu (2024)

donald trump

oscar laborde

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/18/1143018081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89a94af658a19eecfdd5b9e997021811.png

Argentina ingresó al BRICS: “Seremos el motor de un cambio en la política y el comercio internacional” Argentina ingresó al BRICS: “Seremos el motor de un cambio en la política y el comercio internacional”

Se confirmó el rumor de la expansión de los BRICS y Argentina, junto con Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Etiopía e Irán ingresará al bloque a partir de enero del 2024.Esta sorpresiva noticia fue muy celebrada por el oficialismo peronista. El presidente Alberto Fernandez lo anunció en un video donde dijo que "se abre un nuevo escenario para ser protagonista de un destino común en un bloque que representa más del 40% de la población mundial".Sin embargo, esto generó rechazo en dirigentes de la oposición, como la candidata a presidente Patricia Bullrich, quien afirmó que bajo su gobierno “Argentina no va a estar en los BRICS”.“Hay que reconocerle a Alberto Fernández que trabajó con una discreción muy fuerte. Hablamos, y estaba contento. Su presencia o no en Sudáfrica no cambia lo importante, que ingresamos al bloque. Una vez dentro, seremos el motor de un cambio en la política y el comercio internacional”, subrayó.Por su parte, en exclusiva para Sputnik, Cecilia Todesca, secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, detalló los objetivos y beneficios que el ingreso a BRICS implicarán para Argentina. “Buscamos desarrollo y trabajo digno. Eso requiere inversión en infraestructura y producción. China e India van a seguir creciendo y van a demandar energía, alimentos, minerales críticos y servicios del conocimiento, cosas que nosotros tenemos”.En cuanto a las críticas de opositores, Laborde calificó sus posiciones de "patéticas y sospechosas" y se preguntó qué intereses representan. “¿Quién se niega a ingresar a un club privilegiado de países que pueden comerciar entre ellos en otra moneda que no sea el dólar?”.Donald Trump no asistió al debate republicanoEl expresidente y potencial candidato republicano, Donald Trump, decidió ausentarse al debate de las internas de su partido por la amplia ventaja que dice llevarles a sus rivales, y le concedió una entrevista al periodista Tucker Carlson que se emitió en el mismo momento.En Cara o Ceca, conversamos con Marcelo Cantelmi, periodista de internacionales. “El debate no tuvo demasiado valor y Trump no fue porque dice tener 40 puntos de diferencia con el resto según los sondeos y porque lo avala su gestión, que considera que fue buena. Los otros participantes fueron ceremoniales, de modo que el evento no generó ninguna expectativa”."Joe Biden, celebra la popularidad de Trump porque no tiene que competir con alguien más joven o desconocido, como Ron de Santis. Es lo peor que le podría pasar. De esta manera, es posible que logre reelegir”, subrayó.

argentina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, brics, la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023), patricia bullrich, elecciones generales en argentina (2023), eeuu, elecciones presidenciales de eeuu (2024), donald trump, oscar laborde, аудио