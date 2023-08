https://sputniknews.lat/20230824/estos-serian-los-cinco-paises-que-se-sumarian-a-los-brics--1142983992.html

Estos serían los cinco países que se sumarían a los BRICS

Estos serían los cinco países que se sumarían a los BRICS

Irán, Arabia Saudita, Argentina, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto serían los países que se unirían al bloque de los BRICS, de acuerdo con un borrador... 24.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-24T03:40+0000

2023-08-24T03:40+0000

2023-08-24T03:51+0000

internacional

la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023)

luiz inacio lula da silva

política

sudáfrica

china

brasil

brics

onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/0d/1140510886_0:41:2384:1382_1920x0_80_0_0_de75c00dee8d3f4e62a28c7e0226a847.jpg

De acuerdo con esta información, los líderes de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica llegaron a un acuerdo sobre los nuevos miembros después de un encuentro a puerta cerrada en el marco de la XV Cumbre de los BRICS, que finalizará en Johannesburgo este 24 de agosto. El medio señala en su artículo que quedó abierta la posibilidad de que un sexto miembro, posiblemente africano, se integre al bloque en los próximos años.Según el artículo, los nuevos países miembros "se distribuyeron geográficamente y tuvieron un carácter esencialmente político".UOL afirma que el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, decidió no oponerse a la ampliación del bloque a los países mencionados, a cambio de que fuera apoyada su demanda de obtener un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que este respaldo se mencionara en el acuerdo final de la cumbre."China no descarta la entrada de Brasil, pero se opone rotundamente a la participación de su rival regional, la India, en el máximo órgano de la ONU", añade. De acuerdo con él, durante los últimos meses, los negociadores habían estado trabajando en diferentes escenarios para lo que podría ser una ampliación de la alianza. La idea fue encabezada por China, en un esfuerzo por ampliar su influencia y, en opinión de ciertos grupos del Gobierno brasileño, una medida para instrumentalizar a los BRICS. Explicó que, con la ampliación, la intención de Pekín era aumentar su poder en el debate internacional, pero que esto no necesariamente convencía a Brasil, que teme una "pérdida de protagonismo nacional entre los países emergentes y el riesgo de que el bloque se convierta en rehén de los objetivos estratégicos de Pekín".De acuerdo con Chade, el objetivo era permitir la adhesión de los aliados sudamericanos de Brasil, contrarrestando la llegada de aliados chinos.El bloque BRICS, fundado en 2009 y presidido actualmente por Sudáfrica, representa más del 31,5% del Producto Interno Bruto (PIB) global y el 42% de la población mundial.

https://sputniknews.lat/20230823/bielorrusia-espera-ser-admitida-en-los-brics-lo-antes-posible-1142967742.html

https://sputniknews.lat/20230823/brasil-no-tiene-problemas-con-ninguno-de-los-candidatos-a-entrar-en-los-brics-1142952331.html

sudáfrica

china

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

la xv cumbre de los brics en sudáfrica (2023), luiz inacio lula da silva, política, sudáfrica, china, brasil, brics, onu