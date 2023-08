Modernizar el Consejo de Seguridad de la ONU, otro gran objetivo para Brasil y los BRICS

https://sputniknews.lat/20230824/modernizar-el-consejo-de-seguridad-de-onu-otro-gran-objetivo-para-brasil-y-los-brics-1142975447.html

Que Brasil ingrese de forma permanente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es crucial para derribar "las grandes trabas para remodernizar" la... 24.08.2023, Sputnik Mundo

La necesidad de ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para incorporar de forma permanente a países como India, Sudáfrica o Brasil fue uno de los puntos que el presidente brasileño tocó con énfasis en la cumbre de los BRICS que se desarrolla en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.Durante un podcast oficial en la previa a la cumbre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que Brasil "reivindica que varios países puedan entrar en el Consejo de Seguridad como miembros permanentes", recordando que solo dos de los cinco integrantes del grupo —China y Rusia— tienen asiento permanente."Ahora esa posición ha variado ampliamente porque Brasil pasó de considerarse un subimperio dentro de un imperio mayor a sentirse un primus inter pares (el primero entre sus pares) en América Latina", sostuvo.Para Pereyra Mele, el pedido de Brasil se relaciona a la necesidad de "una reforma general de Naciones Unidas" y sus organismos, que no han sufrido modificaciones significativas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la integración del Consejo de Seguridad hasta el día de hoy (con EEUU, Reino Unido, Francia, Rusia y China como miembros permanentes) se mantiene incambiada desde 1945, más allá de que los miembros no permanentes rotan periódicamente.Pereyra Mele consideró que las Naciones Unidas no están logrando dar soluciones a los conflictos que se presentan actualmente en el mundo, además de que no consigue hacer valer el derecho internacional. "En la asamblea de Naciones Unidas, el 93% vota levantar las sanciones a Cuba y sin embargo se siguen manteniendo por uno o dos miembros, lo que hace que sean totalmente ilegítimas", especificó.Para el experto, no es casual que Brasil reflote esta propuesta en el marco de la cumbre de los BRICS, ya que el grupo que integra junto a China, Rusia, India y Sudáfrica representa "un cambio muy profundo en ese esquema histórico" que se arrastra desde mediados del siglo XX y en el que el orden global era pautado por EEUU y Europa.El analista consideró que la primacía de Occidente está hoy "en franca discusión" y una de las demostraciones es que "el G7 pierde cada vez más influencia y poder" y agrupa menos porcentaje del PIB mundial que los BRICS.Pereyra Mele apuntó que también están en "tela de juicio" otras instituciones que, al igual que la ONU, datan de mediados del siglo XX como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, los cuales también ameritarían una reestructuración. De todos modos, consideró que estos organismos van perdiendo influencia ante, por ejemplo, el Banco de los BRICS, que se alza con una importante capacidad de préstamo.El experto también destacó la importancia de que los demás países sudamericanos respalden el pedido de Brasil de acceder al Consejo de Seguridad, dejando de lado el "pensamiento corto" que puede haber en gobiernos de la región."Es muy importante que uno de los nuestros esté presente en una estructura de alto poder global. Es muy importante estar presentes al menos a través de un vocero calificado", sostuvo.

