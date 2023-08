¿Puede combatirse la inseguridad en Perú con las ideas de Bukele?

https://sputniknews.lat/20230824/puede-combatirse-la-inseguridad-en-peru-con-las-ideas-de-bukele-1142981784.html

Otárola destacó la eficiencia del Gobierno de Nayib Bukele en su política de seguridad pública y el combate a las pandillas en el país centroamericano. Admitió que es posible replicar algunos de los métodos salvadoreños, pero afirmó que el Perú cuenta con "su propia política de seguridad"."El Salvador es el país que menos delincuencia tiene en América Latina y esa es una realidad. El Perú tiene su propia política de seguridad pública, hemos pedido facultades legislativas al Congreso para enfrentar varios aspectos", indicó el presidente del Consejo de Ministros a medios locales.Al respecto, el abogado y analista peruano Martín Manco, señaló que "con todo lo que implica el control a las maras", una política pública de seguridad como la salvadoreña para ser aplicada en Perú "se tiene que adaptar" a una realidad "que es muy distinta". Asimismo, el abogado destacó que "Perú tiene una realidad distinta a El Salvador. Es 10 veces más grande, tanto en superficie como en población. Ante esa magnitud mucho más grande, se tiene que articular mayor personal policial y eso no ha ocurrido: seguimos con la misma cantidad que en la década de 1990", explicó Manco.Otárola destacó una batería de modificaciones legislativas para dotar de mayores herramientas a las fuerzas de seguridad y "poder atender a los ciudadanos, sobre todo con lo que llamamos policías de a pie (…) El Gobierno quiere promover este tipo de Policía más cercana a la población, a las comunidades y a los barrios".Para Manco la Policía Nacional no está preparada ni en tecnología ni en poder de fuego. Mientras que la delincuencia "se ha armado, con armas cada vez más sofisticadas, los suboficiales de la Policía todavía usan revólver. Todo eso genera desventajas".Migración y delincuenciaRespecto a la posibilidad de emular algunas de las medidas de seguridad tomadas en el país centroamericano, el ministro Otárola afirmó a la prensa que "ciertamente se podría. Una de ellas, aunque no sé si es el caso de El Salvador, es que nosotros hemos decidido enfrentar de manera decidida la migración ilegal internacional", acusó.Manco reconoció que existe en el país andino "bandas internacionales, con elementos delictivos provenientes de Venezuela y Colombia" que, "unidos con peruanos", generan este "tipo de delincuencia que se está escapando de las manos, sobre todo en Lima"."Si nos guiamos por la opinión de los peruanos, hay que acabar con la delincuencia, pero para eso se necesita cambiar todo de raíz, tanto en las normas, la infraestructura, la capacitación y en lo que respecta al aumento de efectivos", subrayó.No obstante, "no se trata de sacar a los militares a la calle, los militares cumplen otra función", concluyó Manco.

