Sudáfrica acusa a Occidente de una estrategia "de ahogo" contra Rusia y China

Sudáfrica acusa a Occidente de una estrategia "de ahogo" contra Rusia y China

MOSCÚ (Sputnik) — China y Rusia se convirtieron en víctimas de "ahogo, empuje y provocación" por parte de varios países y bloques occidentales como la OTAN

En su declaración de mayo, los países del G7 expresaron preocupación por la situación en torno a Taiwán y al mar de China Meridional, así como por el respeto de los derechos humanos en China y sus "prácticas no comerciales". Además, el grupo calificó al país de "una amenaza para la estabilidad global y regional" por acumular el arsenal nuclear "sin transparencia y sin diálogo significativo". El sherpa agregó que varios analistas lo comparan con la declaración de una nueva guerra fría entre el G7 y China. Sooklal también destacó que en los países del Norte y Occidente se ha formado una tendencia preocupante de ataques permanentes contra China y Rusia, en particular, utilizan varias tácticas de guerra tradicionales y no tradicionales, como sanciones, guerras de divisas, y otras. El grupo de los BRICS es una asociación económico-comercial intergubernamental e informal en rápido desarrollo, donde se plantea el objetivo de extender el diálogo y la cooperación multilateral. Sus Estados miembros representan el 42% de la población del planeta, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB global y el 18% del comercio internacional. La 15 cumbre del BRICS se celebró del 22 al 24 de agosto en la ciudad de Johannesburgo, Sudçafrica, con participación de representantes de algunos de los más de 20 países que han presentado una solicitud formal para adherirse al grupo. En el último día de la cumbre, los BRICS aprobaron la incorporación de Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán que se convertirán en miembros de la asociación a partir del 1 de enero de 2024.

