La Embajada japonesa en China pide cautela a sus nacionales ante vertido de agua de Fukushima

"Pedimos cautela, ya que no se puede descartar la posibilidad de que surjan imprevistos. Cuando salen a la calle, traten de tener cuidado, en particular no hablen japonés en voz alta sin necesidad. Si tienen que visitar la embajada, estén atentos a lo que ocurre a su alrededor", consta en el comunicado de la legación diplomática.