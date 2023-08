https://sputniknews.lat/20230826/mas-de-100-cazadores-buscaran-otra-vez-al-monstruo-del-lago-ness-en-escocia--1143057103.html

Más de 100 "cazadores" buscarán otra vez al monstruo del lago Ness en Escocia

Este 26 y 27 de agosto, alrededor de 100 cazadores de monstruos de diversas partes del mundo –como Japón y Nueva Zelanda– sumarán esfuerzos para buscar a... 26.08.2023, Sputnik Mundo

La expedición estará formada por voluntarios que monitorearán la superficie del cuerpo de agua en busca de movimientos "inexplicables", con la esperanza del resolver el antiguo misterio acerca de la existencia del famoso animal. Adicionalmente, otros "detectives de monstruos" vigilarán el lugar a distancia, a decir del director del Centro del Lago Ness, Paul Nixon, citado por la cadena CNN. El lago Ness posee 35 kilómetros de longitud y más de 228 metros de profundidad, lo que lo convierte en una de las mayores masas de agua de las islas británicas. En tanto, el Centro del Lago unió esfuerzos con un equipo de investigación independiente y voluntario, el Loch Ness Exploration (LNE), para recorrer las aguas en busca de respuestas. De esa manera, cada mañana los voluntarios recibirán instrucciones del fundador de LNE, Alan McKenna, acerca de lo que deben buscar, incluidas señales de "arenques rojos" y otros movimientos marinos. Si bien la leyenda del monstruo del lago Ness existe desde tiempos remotos, la historia cobró fuerza en 1933, cuando la prensa escocesa informó de avistamientos de un "dragón o monstruo prehistórico". De acuerdo con el diario estadounidense The New York Times, la primera aparición de Nessie de la que se tiene registro ocurrió ante los ojos de un misionero católico de Irlanda llamado San Columba, que viajó a Escocia en el siglo VI de nuestra era. Supuestamente, San Columba pudo atestiguar el entierro de un hombre que fue asesinado por una bestia acuática que más adelante regresó para atacar a otra persona en el río Ness, el cual se origina en el lago del mismo nombre. Seis siglos después, el clérigo inglés menor Walter de Bingham avistó a una gran bestia de cuyos ojos salía fuego mientras cruzaba el río Ness. El religioso dibujó a la criatura fantástica con apariencia de oso. Han sido diversos los avistamientos del animal mitológico, al igual que las expediciones para dar con su paradero. No obstante, en julio de 2003, la British Broadcasting Corporation concluyó que Nessie no existe. Además, la BBC puso a prueba al público ocultando un poste debajo de la superficie del lago y levantándolo frente a un grupo de turistas. Al pedirles a los integrantes del grupo que mostraran lo que habían visto, algunos dibujaron cabezas con forma de monstruos.

