La coalición estadounidense violó 14 veces el espacio aéreo sirio en el último día

MOSCÚ (Sputnik) — Los aviones de la llamada 'coalición internacional' en Siria, liderada por Estados Unidos, infringieron 14 veces los protocolos de resolución... 27.08.2023, Sputnik Mundo

"En la última jornada, se registraron 14 violaciones, por parte de la coalición, de los protocolos de resolución de conflictos del 9 de diciembre de 2019, relacionados con vuelos de vehículos aéreos no tripulados no coordinados con Rusia", dijo el mando a través de un comunicado. El uniformado especificó que en el área de Al Tanaf, por donde pasan las rutas aéreas internacionales, se detectaron 14 violaciones cometidas por ocho cazas F-35, tres pares de aviones F-16 y dos aeronaves no tripuladas MQ-1C de la coalición. Asimismo, aclaró que durante el último día en la zona de desescalada de Idlib se registraron cuatro bombardeos del grupo terrorista Jabhat al Nusra (proscrito en Rusia) contra tropas gubernamentales sirias en la provincia de Idlib. Siria vive desde 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. Estados Unidos y varios países de su órbita invadieron Siria en 2014 con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Si bien Washington siempre ha sostenido que el combate al grupo terrorista Daesh (proscrito en Rusia) era su única razón para estar en Siria, últimamente cambió su narrativa y ahora asegura que sus tropas están en el país árabe para supuestamente "proteger" los campos petroleros. El Gobierno de Siria acusa a Estados Unidos del "robo descarado de petróleo".

