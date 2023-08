https://sputniknews.lat/20230827/no-hay-ninguna-contraofensiva-como-tal-ucrania-se-enfrenta-a-la-perdida-de-mas-ciudades-1143077026.html

"No hay ninguna contraofensiva como tal": Ucrania se enfrenta a la pérdida de más ciudades

"No hay ninguna contraofensiva como tal": Ucrania se enfrenta a la pérdida de más ciudades

Las Fuerzas Armadas de Ucrania no solo fracasaron en su contraofensiva, sino que también son incapaces de contrarrestar la ofensiva rusa en el frente, declaró... 27.08.2023, Sputnik Mundo

"No hay ninguna contraofensiva como tal. Fíjense en toda la línea del frente: por el contrario, hay una enorme amenaza de la pérdida de [las ciudades ucranianas de] Kupiansk y (...) Járkov. Lo mismo está ocurriendo en Márinka, Limán, Avdéyevka etc.", afirmó Soskin en su canal de YouTube.Según el experto, ahora, en el frente, Kiev llegó a un punto muerto. La línea defensiva rusa resultó ser infranqueable, y las fuerzas ucranianas no pueden hacer nada para cambiar de rumbo en la zona de combate, opinó Soskin.Subrayó asimismo que las tropas de Ucrania están sufriendo grandes pérdidas en el transcurso de su ofensiva. Ante ello, prosiguió el analista, la mejor solución para Kiev sería sentarse a la mesa de negociaciones con Moscú.Rusia lanzó la operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.

