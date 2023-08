https://sputniknews.lat/20230827/un-mexicano-hace-historia-al-conquistar-el-tour-de-francia-sub-23--videos-1143091586.html

A sus 19 años, este joven latinoamericano consiguió triunfar en el Tour de l'Avenir, nombre oficial de esta competición organizada por los mismos promotores del Tour de Francia, Amaury Sport Organisation. Isaac del Toro concluyó la última etapa con 99,6 kilómetros, entre Val Cenis y Sainte Foy Tarentaise, solo después del italiano Giulio Pellizzari, quien fue más rápido en el sprint que definió al ganador de la última fase. Sin embargo, el mexicano se llevó la general del Tour con 1 minuto y 13 segundos de ventaja sobre Pellizzari. De este modo, Del Toro se convirtió en el séptimo latinoamericano en ganar el Tour de Francia Sub-23, nombre con el que se conoce popularmente a este torneo."Esto es increíble, no me lo creo... Esto es mucho para mí para ser honesto", dijo el ciclista mexicano cuando la prensa lo abordó tras terminar la competencia. Luego, rompió en llanto ante las cámaras. Isaac del Toro comenzó su afición por la bicicleta desde niño, practicando ciclismo de montaña en Ensenada, una ciudad del noroeste de México casi fronteriza con Estados Unidos. Sus padres son ciclistas amateur. Actualmente, el atleta triunfante es integrante del equipo Monex Pro Cycling Team, donde hace no solo ciclismo de ruta, sino también ciclocross y de montaña.

