La empresa Hawaiian Electric rechaza su responsabilidad por incendios en la isla de Maui

MOSCÚ (Sputnik) — La empresa Hawaiian Electric Company, Inc., una de las demandadas por el Condado estadounidense de Maui a causa de los incendios forestales... 28.08.2023

"Creemos que la denuncia es irresponsable, factual y legalmente", afirmó la presidenta y directora ejecutiva de la compañía, Shelee Kimura, citada en el comunicado. La directora ejecutiva expresó su sorpresa y decepción de que "el Condado de Maui se apresurara a acudir a los tribunales, incluso antes de completar su propia investigación". Asimismo, Kimura informó de varios hechos que confirman que el incendio, del que está acusada la empresa, no fue provocado por sus acciones ni falta de ellas. El pasado 24 de agosto, el Condado de Maui presentó una demanda contra cuatro compañías eléctricas por los daños civiles que los recientes incendios forestales, particularmente en Lahaina y Kula, causaron a los bienes y recursos públicos. Las autoridades sostienen que los demandados —Maui Electric Company, Limited, Hawaiian Electric Company, Inc., Hawaiʻi Electric Light Company, Inc., y Hawaiian Electric Industries, Inc.— "actuaron con negligencia al no apagar sus equipos eléctricos a pesar de un Aviso de Bandera Roja del Servicio Meteorológico Nacional el 7 de agosto" y que las líneas eléctricas energizadas de Hawaiian Electric encendieron al caer al pasto y la maleza, provocando los incendios. Los incendios en Lahaina y Kula, en la isla de Maui, quemaron más de 3.000 acres y destruyeron más de 2.200 estructuras, causando daños estimados en al menos 5.500 millones de dólares. Las autoridades han confirmado hasta ahora 115 víctimas mortales.

