"La expansión de los BRICS muestra que el sur global busca reforzar su autonomía estratégica"

"La expansión de los BRICS muestra que el sur global busca reforzar su autonomía estratégica"

El diario chino 'Global Times' publicó un análisis de la reciente incorporación de seis nuevos países al bloque de grandes potencias, llamándolo un "hito... 28.08.2023

"La expansión de los BRICS muestra que el sur global busca fortalecer su autonomía estratégica y trae esperanzas de reestructuración a los países del grupo. El sur global no quiere que le digan cómo manejar sus propios asuntos soberanos", asegura el medio.La afirmación hace referencia a la decisión adoptada esta semana durante la cumbre que los actuales miembros del bloque —Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica— llevaron adelante en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, invitando a seis países (Argentina, Egipto, Irán, Etiopía, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos) a ser parte del grupo a partir del 1 de enero del 2024.Algunas de las características políticas de los BRICS se remontan a la Conferencia de Bandung, a la que asistieron principalmente países que recientemente se habían independizado del dominio colonial y formaban parte de movimientos independentistas, apunta el diario. Estos países querían proteger sus propios intereses y afirmar su independencia frente a las superpotencias, lo mismo que sucede ahora, cuando cada vez más naciones buscan formar parte de un orden multilateral y no estar atados a los designios de Washington.Antes de la cumbre, más de 40 países del Sur Global habían mostrado interés en unirse a los países participantes de la alianza estratégica y 23 habían presentado solicitudes formales para incorporarse, recuerda el diario, lo que había provocado que Estados Unidos, a través de sus medios de comunicación, buscara boicotear la cumbre reportando supuestas fricciones entre sus miembros, con el objetivo de frenar el ascenso del grupo."Mucha gente cree que la India y Brasil se opusieron a la expansión de los BRICS. Pero el hecho es que el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente brasileño, (Luiz Inacio) Lula da Silva, han explicado abiertamente su actitud positiva hacia la ampliación. La decisión final tomada por los miembros del BRICS ha demostrado el espíritu de unidad", observa la nota.Para el medio chino, un BRICS más grande apunta al desarrollo y la autonomía política, y refleja la expectativa del Sur Global de que los países de la alianza puedan llenar el vacío actual en la gobernanza global, en medio del declive económico, militar y geopolítico de Estados Unidos."El Sur Global está expresando su descontento con las reglas establecidas por el G7 en las últimas décadas", afirma el diario, en referencia a la supremacía en el tablero mundial de Estados Unidos, con la que buscó subyugar, ya sea a través de la vía económica, militar o a través de organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial) a todas las naciones del mundo en defensa de sus intereses.Y añaden: "Hay voces que abogan por la desdolarización y el lanzamiento de una moneda BRICS, pero esta cuestión es compleja y desafiante, ya que el dólar estadounidense ha sido durante mucho tiempo la moneda de reserva global dominante. Sin embargo, es un hecho indiscutible que la dependencia de los mercados emergentes del dólar estadounidense se debilitará". "Por ejemplo, la India y Bangladesh utilizan el yuan chino como liquidación cuando compran petróleo ruso, mientras que Brasil y China han anunciado la introducción gradual de un acuerdo de compensación en yuan para parte del comercio entre los dos países. El sur global espera un sistema monetario independiente y estable".El Global Times concluye afirmando que "no hay duda" de que los BRICS ampliados se convertirán en un grupo eminente en el escenario mundial, e incluso en un importante agente de cambio. "Esta ampliación es un hito histórico. Será un nuevo punto de partida para la solidaridad y la cooperación de los países BRICS e inyectará nueva vitalidad al desarrollo del sur global", finalizan.

