La oferta monetaria de la eurozona se contrae por primera vez en 13 años y estas son las causas

La oferta monetaria de la eurozona se ha reducido por primera vez en 13 años a medida de que los préstamos del sector privado se estancan y los depósitos... 28.08.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio británico, la oferta monetaria de los países es uno de los indicadores más importantes para el Banco Central Europeo (BCE), pues con él se puede comprobar el impacto del reciente endurecimiento de la política monetaria.Estos datos serán una guía en el debate que sostendrá el consejo de Gobierno del BCE sobre las constantes subidas en la tasa de interés y si deberían pausarse por primera vez desde julio de 2022. Mientras que los miembros más moderados del consejo dicen que la inflación ya está cayendo y que más aumentos de tasas corren el riesgo de causar una recesión, otro sector argumenta que la inflación del 5,3% en julio todavía está demasiado por encima del objetivo del 2% del BCE. "Los economistas dicen que la decisión es un volado que podría depender de cuánto caiga la inflación en agosto, cuando se publiquen los datos el jueves (31 de agosto)", apunta Financial Times. La medida del BCE sobre el dinero total en el sistema de la eurozona (que incluye depósitos, préstamos, efectivo en circulación y diversos instrumentos financieros) disminuyó un 0,4% de enero a julio de este año. Los economistas señalaron que los datos mostraban que el aumento en la tasa de depósito de referencia del BCE de menos 0,5% a 3,75% en el último año, así como la reducción de su balance, estaban funcionando como se esperaba. "En el lado de los activos de los balances de los bancos, las cosas pintan mal, ya que el crecimiento del crédito se desplomó para las empresas y especialmente para los hogares", escribió el jefe de investigación macroeconómica de Pictete Wealth Management, Frederik Ducrozet, en la plataforma de redes sociales X. Apuntó, además, que esto era "una característica, no un error, de la política monetaria" y significaba que "el BCE puede [debería] dejar de subir las tasas pronto". De acuerdo con el medio británico, la principal causa de la primera caída de la oferta monetaria del bloque en 13 años fue una reducción en el crecimiento anual de los préstamos al sector privado al 1,6% en julio, la tasa más lenta desde 2016. Los préstamos a los gobiernos también disminuyeron un 2,7%, la mayor caída desde 2007.Además, tanto empresas como hogares retiraron dinero de los depósitos a un ritmo récord, cayendo un 10,5% en el año transcurrido hasta julio. Esto reflejó en gran medida un cambio hacia cuentas de depósitos a plazo fijo de mayor rendimiento, que aumentaron un 85% en el mismo periodo."Como la actividad económica ya está estancada en este momento, la política monetaria contribuirá a un entorno económico débil en los próximos trimestres", aseveró Colijn.Según datos del Financial Times, la economía de la eurozona creció un 0,3% en el segundo trimestre de 2023 respecto al trimestre anterior, habiéndose contraído o estancado en los dos trimestres anteriores.

