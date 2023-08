https://sputniknews.lat/20230828/medicos-australianos-extraen-por-primera-vez-un-gusano-redondo-vivo-del-cerebro-humano-1143109024.html

Médicos australianos extraen por primera vez un gusano redondo vivo del cerebro humano

MOSCÚ (Sputnik) — Médicos australianos de Canberra extrajeron por primera vez el gusano redondo vivo Ophidascaris robertsi de un cerebro humano, informó el... 28.08.2023, Sputnik Mundo

El diario indicó que a finales de enero de 2021, la paciente, de 64 años, del sureste de Nueva Gales del Sur, ingresó por primera vez en un hospital local, tras sufrir tres semanas de dolor abdominal y diarrea, seguidos de tos seca constante, fiebre y sudores nocturnos. En 2022, la mujer comenzó a experimentar falta de memoria y depresión, por lo que le enviaron al Hospital de Canberra. Una resonancia magnética de su cerebro reveló anomalías que requirieron cirugía. Los gusanos Ophidascaris robertsi suelen afectar a los pitones de alfombra, que viven cerca de la casa de la paciente, ubicada al lado de un lago, según el médico. "Pese a no tener contacto directo con serpientes, [la mujer] a menudo recolectaba hierbas nativas, incluida la espinaca de Nueva Zelanda, de la zona alrededor del lago para usarlos a la hora de cocinar", prosiguió Senanayake. Los científicos involucrados en el caso suponen que el parásito abandonó su pitón hospedador con las heces y que luego la paciente lo contrajo al tocar las hierbas o después de comer un plato con ellas, precisa la nota. Senanayake agregó que la infección contraída a través del gusano Ophidascaris robertsi no se transmite de persona a persona y no provocará una pandemia como la del COVID-19 o la del Ébola.

