AMLO confirma denuncias contra Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISSSTE

AMLO confirma denuncias contra Miguel Ángel Yunes, exdirector del ISSSTE

Miguel Ángel Yunes, quien fuese director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el sexenio del exmandatario... 29.08.2023

"Me preguntaron si había denuncias contra el exdirector del ISSSTE, Yunes (...). Les dije que no sabíamos y que la Fiscalía General de la República (FGR) y creo que ya informaron y dieron a conocer que hay dos denuncias en proceso", comentó en conferencia de prensa.El líder mexicano dijo que la titularidad del también exgobernador de Veracruz en el instituto de salud fue derivada de un acuerdo entre él y la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.Además, recordó que hace un par de años, cuando López Obrador habló sobre este caso, Gordillo publicó en redes sociales un documento donde se deslindó de la salida de Yunes del ISSSTE, que ocurrió en 2010.Desde 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos querellas contra el exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Un año después, la FGR mexicana realizó pesquisas para investigar a Yunes por presuntos delitos relacionados con trasferencia de recursos federales a CONSUPAGO, institución financiera que otorga créditos con descuento vía nómina a jubilados y pensionados que hayan laborado en el Gobierno. De esa plataforma, presuntamente se enviaba el dinero hacia empresas de su familia.Pero no era la primera vez en que se hablaba de ello. A mediados de 2019, el entonces gobernador de Veracruz, estado cercano al Golfo de México, Javier Duarte (actualmente encarcelado), acusó al extitular del ISSSTE por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

