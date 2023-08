https://sputniknews.lat/20230829/el-ministerio-de-defensa-de-rusia-ha-repelido-un-ataque-con-drones-en-el-aeropuerto-de-pskov-1143164751.html

El Ministerio de Defensa de Rusia ha repelido un ataque con drones en el aeropuerto de Pskov | Video

El Ministerio de Defensa de Rusia ha repelido un ataque con drones en el aeropuerto de Pskov | Video

Así lo ha declarado el gobernador Mijaíl Vedérnikov. 29.08.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el funcionario ruso, al repeler el ataque de drones en la terminal aérea de Pskov no hubo víctimas. Según la información preliminar, hasta el momento se está especificando la magnitud de la destrucción."El Ministerio de Defensa repele en el aeropuerto de Pskov el ataque de un dron. Desde el comienzo del incidente estoy personalmente en el lugar. Según la información preliminar, no hay víctimas", escribió el mandatario local en su canal de Telegram.Últimamente, las Fuerzas Armadas ucranianas intentan atacar regularmente a Rusia con la ayuda de dispositivos no tripulados. La dependencia militar informó, por ejemplo, que el 28 de agosto por la noche los medios de defensa antiaérea en servicio derribaron dos drones ucranianos en el cielo de la región de Briansk. El 29 de agosto por la noche, el Ejército ruso derribó dos drones en la región de Tula.

