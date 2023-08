https://sputniknews.lat/20230829/hallan-huevos-de-helmintos-en-las-paleoheces-de-los-antiguos-mineros-de-sal--foto--1143139080.html

Además, al analizar 31 paleoheces por métodos moleculares, los investigadores confirmaron la presencia en 16 muestras de genes característicos del ascaris lumbricoides, se informa en un artículo publicado en la revista Scientific Reports.A finales de la edad del bronce y el hierro, alrededor de 1200-500 a. C., la cultura arqueológica de Hallstatt se extendió por Europa central, cuyos portadores se asocian principalmente con las tribus protoceltas. Recibió su nombre por un cementerio ubicado en las cercanías del pueblo austriaco de Hallstatt, donde a mediados del siglo pasado se descubrieron alrededor de 2.000 entierros antiguos.La economía de las tribus de la cultura de Hallstatt se basaba en la agricultura de arado y la ganadería auxiliar. Lograron un alto nivel de desarrollo en el bronce, y luego en la metalurgia del hierro, así como en la joyería y el arte.Hallstatt está incluido en la lista del patrimonio mundial de la Unesco. Además del cementerio mencionado, los arqueólogos descubrieron minas de sal allá, cuyo desarrollo comenzó en la edad del bronce, aproximadamente desde el siglo XIV a. C. En las minas excavadas, los investigadores encontraron residuos de producción, restos de antorchas y herramientas, así como excrementos humanos antiguos.Elisabeth Barsch, de la Universidad de medicina de Viena, junto con colegas austriacos, ha llevado a cabo un nuevo estudio de paleoheces encontrados en las minas de sal de Hallstatt. Tomaron muestras de 35 especímenes, cuatro de los cuales datan de la edad de bronce tardía, alrededor de 1158-1063 a. C., y 31 de la edad de hierro temprana, aproximadamente 750-662 a. C. Además, los científicos tomaron 26 excrementos antiguos excavados entre 1989 y 2015 en el Museo de historia natural de Viena, y extrajeron nueve muestras más de minas de sal en 2018 y 2019, tratando de evitar la contaminación moderna.El análisis microscópico de los hallazgos mostró que 32 de ellos, alrededor del 91%, tenían huevos de helmintos. En 31 muestras, los investigadores encontraron huevos de tricocéfalos, y en 17 de ellos también estaban presentes huevos de ascaris. En otra materia fecal antigua, los científicos encontraron solo huevos de ascaris. Luego, los biólogos realizaron un análisis molecular de 31 muestras y encontraron en 16 de ellas fragmentos de ADN característicos del ascaris lumbricoides.Los investigadores concluyeron que los mineros de sal prehistóricos que vivían en el territorio de la actual Austria estaban infectados con gusanos parásitos entre al menos 1158 y 662 a. C. Los huevos de ascaris lumbricoides presentes en las muestras estudiadas reflejan el pobre entorno sanitario en el que vivían estas personas. Según los científicos, los antiguos mineros cocinaban y comían alimentos en los mismos lugares donde defecaban. En particular, esto se confirma por el hecho de que las paleoheces se encuentran en todas partes en las minas de sal. Solo un lugar donde se concentran grandes cantidades de excrementos indica que las personas han defecado más de una vez aquí.

