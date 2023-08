https://sputniknews.lat/20230829/la-expulsion-de-ciudadanos-rusos-prevista-por-letonia-contradice-gravemente-las-normas-de-la-onu-1143147568.html

La expulsión de ciudadanos rusos prevista por Letonia "contradice gravemente" las normas de la ONU

La expulsión de ciudadanos rusos prevista por Letonia "contradice gravemente" las normas de la ONU

Activistas rusos de derechos humanos condenaron la decisión de Riga de expulsar, a partir del 1 de septiembre, a unos 6.000 residentes rusos que vivían en...

Los miembros de la Comisión para la Cooperación Internacional del Consejo Presidencial para la Sociedad Civil y los Derechos Humanos de Rusia enviaron una carta a la ONU, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en relación con la "amenaza de desalojo forzoso de los residentes rusoparlantes de Letonia".El mensaje de la Comisión fue entregado al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, a la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, y al alto comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales, Kairat Abdrakhmanov.Los miembros del Consejo presidencial ruso para los DDHH recordaron que más de 6.000 de estos residentes "están amenazados de expulsión de Letonia a partir del 1 de septiembre de 2023 debido a los cambios introducidos el año pasado en la legislación del país y con el pretexto de que no aprobaron el examen obligatorio de lengua letona"."Son principalmente personas en edad avanzada de jubilación que llegaron a Letonia antes del colapso de la URSS. Su trabajo de muchos años contribuyó a crear la base económica de Letonia y, hasta el otoño [boreal] del año pasado, la legislación letona no les obligaba a hacer ningún examen de lengua para poder vivir con ciudadanía rusa en el país. Además, el mero hecho de que estas personas vivieran en Letonia durante muchos años demostró que su conocimiento de la lengua letona era suficiente para organizar su propia vida cotidiana", señala la misiva.Los activistas rusos de DDHH destacaron que "especialmente cínico en relación con estas personas es el requisito de las autoridades letonas de no solo aprobar el examen de lengua, sino también rellenar cuestionarios indicando su actitud hacia la política exterior de Rusia" y condenar documentalmente las acciones del país euroasiático.La carta llega después de que el jefe de la Comisión Parlamentaria de Ciudadanía, Migración y Movilización Pública de Letonia, Ingmars Lidaka, declarara que entre 5.000 y 6.000 ciudadanos rusos, que tienen permiso de residencia y no aprobaron el examen de lengua letona, recibirán notificaciones oficiales para abandonar el país "en un plazo de tres meses". Añadió que la decisión se ajusta a la legislación letona y que su aplicación correrá a cargo de la Oficina de Asuntos de Ciudadanía y Migración del país.En septiembre de 2022, el Parlamento letón aprobó un proyecto de ley sobre la transición de toda la educación a lengua letona en un plazo de tres años, un documento que estipula que el ruso ya solo puede estudiarse como "lengua minoritaria".Alrededor del 40% de los 1,8 millones de letones son rusoparlantes. La lengua estatal del país es el letón, mientras que el ruso tiene estatus de lengua extranjera.

letonia

