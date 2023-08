https://sputniknews.lat/20230829/peligrosa-improvisacion-soldados-ucranianos-usan-municiones-de-racimo-como-proyectiles-de-drones-1143124990.html

"Peligrosa improvisación": soldados ucranianos usan municiones de racimo como proyectiles de drones

"Peligrosa improvisación": soldados ucranianos usan municiones de racimo como proyectiles de drones

Los soldados ucranianos están cortando municiones de racimo, extrayendo de ellas elementos de destrucción y utilizándolos como proyectiles de drones, informó... 29.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-29T02:26+0000

2023-08-29T02:26+0000

2023-08-29T02:26+0000

defensa

🛡️ industria militar

ucrania

eeuu

municiones en racimo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/07/1141341395_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_bec38cf8adda98bd0d21522736d6d031.jpg

"Los ucranianos están desmontando algunas de las municiones de racimo recientemente obtenidas de Estados Unidos para convertir los elementos de destrucción en proyectiles improvisados ​​que pueden ser lanzados desde pequeños drones", escribió el autor.Así lo demuestra un video que apareció en la web. Se cree que las imágenes fueron filmadas por la unidad ucraniana Aquiles, que se especializa en trabajar con dispositivos no tripulados.Sin embargo, cortar la ojiva del proyectil con un cortapernos plantea "preocupaciones de seguridad", además de que el proceso de desmontar el proyectil a mano y en el suelo podría causar daños enormes, aseguró el periodista. Por si fuera poco, aseguró que las espoletas DPICM que se muestran en el video son extremadamente "quisquillosas" y pueden detonar fácilmente si se manejan mal.Ucrania recibió municiones en racimo de Estados Unidos como parte de otro paquete de suministros militares. Su uso está prohibido por la Convención sobre Municiones en Racimo que han ratificado 123 países, pero Estados Unidos y Ucrania no se encuentran entre ellos.Al explotar, las bombas de racimo expulsan municiones más pequeñas, algunas de las cuales no detonan por razones técnicas, dejando así a los civiles en peligro: los proyectiles sin explotar se convierten en minas que pueden matar o mutilar a personas mucho después de que terminan los combates.El presidente estadounidense, Joe Biden, anunció el 7 de julio la decisión de empezar a suministrar municiones de racimo a Kiev. La portavoz de la cancillería de Rusia, María Zajárova, subrayó que esos envíos ponen en amenaza a la población civil y apuntan a alargar la crisis. Militares rusos denuncian que el Ejército ucraniano ya usó municiones de racimo en sus ataques contra Donbás, en particular contra la ciudad de Donetsk. Según el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el teniente general Ígor Konashénkov, eso es una confirmación de que a las tropas ucranianas se les planteó el objetivo de matar el máximo número posible de habitantes pacíficos.

https://sputniknews.lat/20230827/al-menos-tres-menores-de-edad-heridos-por-bombardeo-sobre-donetsk-1143088883.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ industria militar, ucrania, eeuu, municiones en racimo