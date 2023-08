https://sputniknews.lat/20230830/dirigente-de-izquierda-argentina-el-peronismo-dice-combatirlo-pero-arma-las-candidaturas-de-milei-1143202959.html

Dirigente de izquierda argentina: "El peronismo dice combatirlo pero arma las candidaturas de Milei"

Dialogamos sobre la crisis social con el dirigente de izquierda Nicolás del Caño. Además, reportamos la huelga docente de Chile que desafía al flamante... 30.08.2023, Sputnik Mundo

Ante la crisis, la inflación y la pobreza, el Frente de Izquierda aspira a mejorar su performance, consolidarse como alternativa y maximizar su peso en el Congreso."Hay gente que se llena los bolsillos a costo de que otros mueran de hambre, por eso proponemos que hay que ajustar al poder económico", dijo Nicolás del Caño, diputado nacional y candidato a vicepresidente por el Frente de Izquierda.En respuesta a los discursos de ajustar la política, dijo que "los diputados de izquierda cobran lo mismo que una maestra” y que “un Estado dirigido por los trabajadores sería mil veces más barato que el actual”.“Es falso que Milei va contra la casta, porque tiene adentro lo más rancio del país como Alfredo Olmedo [exdiputado y empresario], el hijo del genocida Antonio Bussi y familiares de Carlos Menem [expresidente]. A todo esto, el peronismo dice que hay que combatir a la derecha, pero le arman las listas”, subrayó.Huelga docente en ChileEl Colegio de Profesores de Chile inició un paro indeterminado para exigir mejoras educativas al Gobierno de Gabriel Boric y a su nuevo ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien asumió hace dos semanas.En Cara o Ceca, entrevistamos a Hugo Gerter, vicepresidente metropolitano de la entidad, quien explicó que el gremio está evaluando la propuesta oficial, aunque no ve un suficiente acercamiento de posiciones.“Esta no es tan distinta a las anteriores y es probable que se rechace nuevamente. Estamos buscando poder entregarles mejor conocimiento a nuestros jóvenes”.“El Gobierno de Boric está operando el mismo modelo económico anterior. En la educación, todo funciona a través de criterios economicistas y mientras no se modifique esto, van a seguir los problemas”, sostuvo.

argentina

chile

