"Es bueno para nosotros": las FFAA de Rusia est谩n listas para la defensa de Arti贸movsk | Video

Pese a los intentos de Ucrania de acercarse a Arti贸movsk (Bajmut), los militares rusos consideran poco probable que las FFAA ucranianas emprendan operaciones a... 30.08.2023, Sputnik Mundo

Un corresponsal de guerra de Sputnik visit贸 Arti贸movsk, que sigue en el punto de mira ante los intentos de la contraofensiva de Ucrania y los continuos ataques en las localidades de las afueras de la ciudad. En las im谩genes captadas se observan las consecuencias de continuas batalles en la ciudad ya casi inhabitada, de donde hace meses que se ha evacuado a la poblaci贸n civil. Rusia promete reconstruir Arti贸movsk, pero de momento no es posible debido a la proximidad de la l铆nea del frente. Ahora solo unidades de las FFAA rusas se encuentran aqu铆, por si Ucrania vuelve a atacar ese lugar en ruinas.Sin embargo, tal intento por parte de Ucrania solo conducir谩 a otras numerosas p茅rdidas de tropas debido a la dificultad de tomar y seguir manteniendo posiciones en una ciudad destruida por batallas, as铆 como de las condiciones locales del terreno ventajosas para el Ej茅rcito ruso. Un militar de las Fuerzas Aerotransportadas de Rusia profundiza en las causas por las que un ataque directo de las fuerzas ucranianas a Arti贸movsk parece poco probable.De acuerdo con sus palabras, los militares ucranianos no realizan maniobras activas, pero "cometen errores" constantemente, y apenas evacuan a sus heridos.Las tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva a gran escala en cinco sectores de la direcci贸n sur de Donetsk el 4 de junio, pero no lograron sus objetivos, seg煤n el Ministerio de Defensa ruso.Desde entonces, los militares ucranianos han intentado romper las l铆neas defensivas de las Fuerzas Armadas rusas en las regiones de Donetsk y Zaporozhie, pero sus intentos han sido infructuosos y Ucrania ha sufrido grandes p茅rdidas en equipos blindados y mano de obra.

