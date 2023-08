https://sputniknews.lat/20230830/la-inflacion-en-espana-sube-y-podria-ser-crucial-para-la-decision-europea-sobre-los-tipos-de-1143177229.html

La inflación en España sube y podría ser crucial para la decisión europea sobre los tipos de interés

En términos mensuales, los precios en España han aumentado un 0,5 % de julio a agosto. Con la subida de agosto, la inflación encadena dos meses consecutivos de ascensos, después de que en julio repuntara cuatro décimas, hasta el 2,3%, indicó el INE.Por su parte, la inflación subyacente, que no cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, se ha mantenido obstinadamente alta, aunque ha descendido una décima en su tasa interanual hasta el 6,1%, señaló el organismo.Las cifras de la cuarta economía más grande de la región duplican con creces el nivel objetivo fijado por los responsables del Banco Central Europeo (BCE), que afirman que esos últimos datos como cruciales para la decisión del 14 de septiembre, cuando los responsables políticos determinarán si es necesaria una décima subida consecutiva de los tipos de interés para controlar la inflación en el viejo continente.Las expectativas de inflación de los precios de consumo en otras regiones de Europa también están enviando una señal de advertencia, y la Comisión Europea indica una creciente preocupación sobre la zona euro y, especialmente, de sus cuatro principales economías (Alemania, Francia, Italia y España). Por lo tanto, varios responsables europeos prevén una nueva alza de tasas de interés, según Bloomberg. Por ejemplo, Robert Holzmann, un halcón del BCE, declaró a ese medio estadounidense que está a favor de otra subida de tipos "si no hay grandes sorpresas".Aunque España ha registrado recientemente una de las tasas de crecimiento de precios más bajas de la región, incluso por debajo del 2% en junio, no todos los expertos se muestran optimistas y se calcula que esta tendencia se invertirá a finales de año al cambiar el efecto base.El país se enfrenta a una incertidumbre adicional en medio de un estancamiento político tras unas elecciones no concluyentes en julio de 2023 que dejaron a los dos principales candidatos —el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez— sin mayoría en el Parlamento. La votación está prevista para los días 26 y 27 de septiembre.El Banco Mundial en un informe reciente indicó que Europa se enfrenta ahora a una crisis del "costo de la vida". Sus orígenes radican en las sanciones antirrusas que la UE empezó a imponer desde el inicio de la operación militar especial de Rusia. Además, los países europeos respondieron a la crisis con ayudas sociales y subvenciones que incluían prórrogas en las subidas y topes de los precios de la energía y electricidad, así como recortes en las tarifas del transporte público.

