La UE importará una cantidad récord de gas natural licuado de Rusia en 2023

La UE importará una cantidad récord de gas natural licuado de Rusia en 2023

A pesar de su objetivo de abandonar el combustible fósil ruso para 2027, los países de la Unión Europea este año tienen previsto importar volúmenes récord de...

Así, entre enero y julio de 2023 las importaciones de gas natural licuado de la UE aumentaron un 40% en comparación con el mismo período de 2021, antes de la operación militar especial en Ucrania, constató la organización internacional Global Witness citada por Financial Times (FT).En sus palabras, en los primeros siete meses de este año Bélgica y España fueron el segundo y tercer mayores compradores de GNL ruso, por detrás de China, mientras que el costo del GNL importado de enero a julio a precios del mercado al contado ascendió a 5.290 millones de euros.Global Witness señaló que el aumento parte de una base baja, ya que la UE no importaba cantidades significativas de GNL antes de la operación militar especial en Ucrania debido a su dependencia del gas procedente de Rusia por medio de gasoductos. Sin embargo, el aumento es mucho mayor que la media mundial de aumento de las importaciones de GNL ruso, que fue del 6% durante el mismo período.El portavoz de Global Witness, Jonathan Noronha-Gant, calificó de "chocante que los países de la UE se hayan esforzado tanto por desprenderse del gas ruso para sustituirlo por su equivalente transportado en buques".Enfatizó que "no importa si procede de un gasoducto o de un barco: significa que las empresas europeas están enviando miles de millones" a Rusia.El GNL ruso supuso 21,6 millones de metros cúbicos o el 16% del total de las importaciones de GNL de la UE, de acuerdo con la empresa Kpler.La empresa conjunta Yamal GNL representa la mayor parte de los volúmenes rusos. Novatek posee una participación mayoritaria. Otras participaciones son de la francesa TotalEnergies, la china CNPC y un fondo estatal chino. El nivel de importaciones deja a la UE indefensa ante cualquier decisión repentina del Kremlin de cortar el suministro.Bélgica importa grandes volúmenes de GNL ruso porque su puerto de Zeebrugge es uno de los pocos puntos europeos de transferencia de GNL de buques cisterna de clase ártica a los buques convencionales.A su vez, la española Naturgy y la francesa TotalEnergies también tienen contratos vigentes para suministrar grandes volúmenes de GNL ruso. Dicho esto, los políticos europeos se muestran contrarios a comprar gas natural licuado a Rusia. Un funcionario declaró que, aunque las instalaciones europeas de almacenamiento de gas están llenas en más de un 90%, sigue habiendo "mucho nerviosismo" por si se reducen aún más los suministros.Situación del mercado europeo del gasEl 27 de agosto, Gas Infrastructure Europe destacó que se retiraron 16 millones de metros cúbicos de gas de las instalaciones de almacenamiento de los países de la UE. Al mismo tiempo, la inyección fue de 258 millones de metros cúbicos, el mínimo de los últimos nueve años. Ahora las instalaciones europeas de almacenamiento subterráneo de gas están llenas en un 92,53% (12,54 puntos porcentuales más que la media de esta fecha en los últimos cinco años), con unos 101.700 millones de metros cúbicos de gas en ellas.La temporada de retirada de gas de los depósitos subterráneos europeos terminó el 6 de abril. El cálido invierno y una industria paralizada ayudaron a Europa a superar en gran medida la temporada de calefacción. Sin embargo, no hay garantías de que la naturaleza haga semejante regalo en la próxima temporada de calefacción, señala Gazprom. Reponer las reservas europeas de gas en almacenamiento subterráneo de gas natural al nivel del año pasado puede convertirse en una tarea nada trivial debido al rechazo por motivos políticos del gas ruso por gasoducto y a la creciente competencia del gas natural licuado (GNL), opina la compañía rusa.Se prevé que las temperaturas durante la semana en curso en Europa Central y Occidental sean más frías que en los siete días anteriores y por debajo de la norma climática. La cuota de la generación eólica en la generación de electricidad de la UE cayó al 13% en agosto.Las entregas de GNL desde las terminales al sistema europeo de transporte de gas volvieron a aumentar hasta alcanzar niveles récord a finales de agosto. La capacidad de regasificación de GNL y su posterior inyección en los gasoductos europeos alcanza ya el 51% de su capacidad máxima. El precio medio de compra de gas en julio en Europa fue de 337 dólares por 1.000 metros cúbicos, mientras que en agosto rondó los 394 dólares de media por igual volumen.

