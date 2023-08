https://sputniknews.lat/20230830/ni-el-mayo-ni-el-mencho-la-dea-tiene-en-la-mira-a-los-traficantes-de-fentanilo-1143196382.html

Ni 'el Mayo' ni 'el Mencho': la DEA tiene en la mira a los traficantes de fentanilo

De acuerdo con el listado actualizado, de los 10 fugitivos más buscados, siete son acusados de tráfico y distribución de fentanilo, además de que la mayoría son de origen mexicano y miembros del cártel de Sinaloa y del Jalisco Nueva Generación (CJNG). En listado destacan Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, y uno de los líderes de Los Chapitos, señalados como el principal grupo responsable del trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos. El la 'lista negra' también está Óscar Noé Medina González, buscado por conspiración para la importación de fentanilo; Kun Jiang, proveedor de precursores de la sustancia al cártel de Sinaloa; Carlos Omar Félix Gutiérrez, quien presuntamente está detrás de la operación de laboratorios clandestinos del mismo derivado del opio para la misma fuerza criminal; Silvano Francisco Mariano, quien supuestamente opera laboratorios clandestinos para ese grupo operativo en el occidente mexicano. También están Liborio Núñez Aguirre, quien presuntamente se dedica al movimiento de grandes cantidades de fentanilo desde México a Estados Unidos; Luis Javier Benítez Espinoza, acusado de conspiración para la importación de la misma sustancia, y Alan Gabriel Núñez Herrera, buscado por conspiración para la venta del derivado del opio. En abril pasado, la DEA informó abiertamente la infiltración de sus agentes al interior del cártel de Sinaloa, una acción que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "intromisión abusiva".La infiltración de agentes estadounidenses al interior del cártel de Sinaloa se dio en un contexto político ríspido entre ambas naciones, pues EEUU ha culpado a México de la crisis de salud que enfrentan sus ciudadanos por el excesivo consumo de fentanilo e incluso algunos republicanos han puesto sobre la mesa la propuesta de enviar tropas al país latinoamericano para presuntamente combatir a los cárteles.Tras darse a conocer los hechos realizados por la DEA, López Obrador reprobó la infiltración de agentes para obtener información sobre los hijos de Joaquín Guzmán Loera y otros integrantes del cártel de Sinaloa."Es una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China los de Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso", reprochó el mandatario latinoamericano en conferencia de prensa el 17 de abril.El 14 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense emitió acusaciones en el distrito sur de Nueva York, el distrito norte de Illinois y el distrito de Columbia contra el cártel de Sinaloa y sus integrantes. Además, acusó a la agrupación de contar con precursores químicos y compañías farmacéuticas provenientes de China, de acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland.El trasiego de fentanilo, apuntó la titular de la DEA, Anne Milgram, ha causado la muerte de estadounidenses desde hace ocho años, por lo que responsabilizó directamente a los llamados Chapitos, como se conoce a los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, juzgado y preso en el sistema de justicia estadounidense.

