Rusia derriba un misil de crucero y dos drones de las fuerzas ucranianas sobre su territorio

Rusia derriba un misil de crucero de las fuerzas ucranianas en el territorio de Crimea e impide un atentado con dos drones en la región de Briánsk. 30.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-30T19:44+0000

2023-08-30T19:44+0000

2023-08-30T19:52+0000

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/1f/1142126018_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_ec853ffc9a118dea97a3f12a81a4eb00.jpg

Sistemas de defensa antiaérea de Rusia derribaron un misil de crucero en la parte oriental de Crimea, comunicó el jefe de esa república, Serguéi Aksiónov, en su canal de Telegram."Pido a todos que mantengan la calma y confíen solo en las fuentes de información oficiales", escribió el dirigente.Dos aviones no tripulados ucranianos fueron derribados sobre la región rusa de Briánsk y no hay informes de víctimas ni de destrucción alguna, declaró este 30 de agosto el gobernador de la región, Alexandr Bogomaz."Las fuerzas de defensa antiaéreas del Ministerio de Defensa ruso impidieron el ataque de los terroristas ucranianos. Dos aviones no tripulados fueron derribados sobre la región de Briánsk. No hay víctimas ni daños. Los servicios operativos y de emergencia están trabajando en el lugar", dijo Bogomaz en Telegram.

