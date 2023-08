https://sputniknews.lat/20230830/una-intervencion-en-gabon-por-sus-vecinos-es-poco-probable-afirma-experto-ruso-1143186440.html

Una intervención en Gabón por sus vecinos es poco probable, afirma experto ruso

Una intervención en Gabón por sus vecinos es poco probable, afirma experto ruso

MOSCÚ (Sputnik) — Una intervención en Gabón de los países de la región es poco probable, solo Francia podría organizarla, pero de momento París mantiene una... 30.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-30T15:11+0000

2023-08-30T15:11+0000

2023-08-30T15:11+0000

internacional

🌍 áfrica

gabón

política

ali bongo ondimba

💬 opinión y análisis

intervención militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/1e/1143186625_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f379d1a689fe020bddadf4e86612266c.jpg

Militares de Gabón anunciaron por la televisión la anulación de las elecciones presidenciales del 26 de agosto y la disolución de las instituciones de poder. De momento no está claro a qué fuerza política del país apoyan los uniformados. El portavoz del Gabinete de Ministros de Francia, Olivier Veran, declaró que París condena la intentona golpista sucedida en Gabón y reconoce los resultados de las elecciones presidenciales legítimas celebradas en el país. También es poco probable una reacción militar por parte de la Unión Africana, sobre todo en el contexto de la ampliación del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la tendencia de ciertos países de peso de ocupar unas posiciones más moderadas que los actores occidentales. Además, no está claro en qué grado está unido el Ejército de Gabón en su apoyo al golpe de Estado, subrayó Loshkariov. "El golpe de Estado fue encabezado por un coronel. No sabemos si todas las Fuerzas Armadas le expresan lealtad, o solo una parte. Próximamente, veremos en qué grado es monolítico el Ejército. Si no lo es, se podrá avanzar a la solución del problema sin intervención. Creo que eso se aclarará en las próximas 24 horas", dijo. Esta mañana, un grupo de militares de Gabón anunció la anulación de las elecciones presidenciales del 26 de agosto, que fueron ganadas por tercera vez por Ali Bongo Ondimba, al reunir el 64,2% de los votos. Los militares declararon que pondrán fin al gobierno de la dinastía Bongo. En la capital del país, Libreville, se oyeron disparos. Se informó que las fronteras de Gabón permanecerán cerradas hasta nueva notificación. A finales de julio pasado, los militares de Níger declararon la destitución del presidente del país, Mohamed Bazoum.

https://sputniknews.lat/20230830/china-insta-al-dialogo-a-las-partes-del-conflicto-en-gabon-1143176075.html

gabón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 áfrica, gabón, política, ali bongo ondimba, 💬 opinión y análisis, intervención militar