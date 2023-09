https://sputniknews.lat/20230901/amazon-rechaza-el-teletrabajo-y-advierte-sobre-posibles-despidos-masivos-1143270678.html

Amazon rechaza el teletrabajo y advierte sobre posibles despidos masivos

Amazon rechaza el teletrabajo y advierte sobre posibles despidos masivos

El teletrabajo es una modalidad laboral que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Consiste en trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar... 01.09.2023

El teletrabajo tiene numerosos beneficios, tanto para los empleados, como para las empresas. Por un lado, los trabajadores pueden disfrutar de una mayor flexibilidad en cuanto a horarios y ubicación, lo que les permite conciliar mejor su vida laboral y personal. Además, al no tener que desplazarse hasta la oficina, pueden ahorrar tiempo y dinero en transporte.Por otro lado, las empresas también se benefician del teletrabajo al reducir los costos de alquiler de oficinas y otros gastos asociados. Además, al permitir que los empleados trabajen desde cualquier lugar, pueden acceder a un talento más diverso y ampliar su alcance geográfico.Sin embargo, el teletrabajo también presenta algunos desafíos. Uno de los principales es mantener la motivación y la productividad de los trabajadores, ya que trabajar desde casa puede ser más difícil que hacerlo en una oficina con compañeros de trabajo y supervisores cercanos. También es importante establecer una buena comunicación y coordinación entre los miembros del equipo para asegurar que todos estén alineados en cuanto a objetivos y tareas.Amazon, empresa que inicialmente apoyó abiertamente el teletrabajo, hoy se muestra en desacuerdo, la empresa ahora mismo se encuentra en negociaciones para que los empleados vuelvan a la oficina, e incluso ya ha habido huelga por parte de los trabajadores para evitar este hecho. La tensión no ha parado de crecer y el CEO de Amazon, Andy Jassy, ha lanzado una especie de ultimátum a todos los empleados que han decidido teletrabajar, y no cumplir la nueva orden.

