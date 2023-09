https://sputniknews.lat/20230901/el-tribunal-de-argentina-falla-a-favor-de-magnate-britanico-en-torno-a-acceso-a-lago-publico-1143267533.html

Tribunal de Argentina falla a favor de magnate británico en torno a acceso a lago público

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Superior Tribunal de Justicia de la provincia argentina de Río Negro falló a favor del multimillonario británico Joe Lewis al... 01.09.2023, Sputnik Mundo

El lago Escondido es un reservorio de agua glaciar situado en plena cordillera de los Andes, en la Patagonia argentina. El máximo tribunal de justicia de Río Negro desestimó las sentencias de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche y del exjuez civil de primera instancia Carlos Cuéllar que habían dispuesto la habilitación del sendero de Tacuifí ("Tanto tiempo", en lengua mapuche), un camino de 16 kilómetros que va de la Ruta 40 hasta la cabecera este del lago y que hasta hace unos años era transitable en automóvil. Los jueces del tribunal otorgaron 60 días de plazo a la Fiscalía del Estado para que asegure el acceso al Lago Escondido a través de un sendero de montaña de difícil acceso que requiere tres días de caminata, solo de ida, y que fue constituido por Lewis en un intento de que no se habilitara el de Tacuifí. En la justificación de su fallo, los magistrados Ricardo Apcarian, Sergio Barotto y Cecilia Criado observaron que "asiste razón a los recurrentes al señalar que el pronunciamiento del Juez de grado 51/13 y de la Cámara, al imponer a la provincia obligaciones respecto de una vía de acceso al lago que nunca fue habilitada (…) importan un desconocimiento del principio de preclusión procesal y la garantía de la cosa juzgada". Apelación a la Corte Suprema La Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca), que cada año organiza la Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, una caminata para alcanzar el reservorio de agua a través del camino de Tacuifí y el de montaña, adelantó que recurrirá el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, como última instancia. "La revocación del fallo no agota la discusión del fondo, es decir, no hay un fallo que diga que con la servidumbre de paso por cabecera oeste [es decir, con el sendero de montaña] se ha cumplido con el mandato constitucional de dar acceso público al lago", comentó a esta agencia el abogado de la asociación, Sergio Cuestas. Según la interpretación jurídica que realiza la Fundación, "sólo se revocó la sentencia que ordena a la provincia abrir el camino de Tacuifí". Bajo esta consideración, Lewis, sexta fortuna de Reino Unido, continúa incumpliendo una sentencia del propio Superior Tribunal de Justicia de Río Negro del año 2009 por la cual se ratificó el libre acceso al Lago Escondido, que está ubicado en una estancia de 12.000 hectáreas propiedad del multimillonario, en donde se han hospedado jueces, fiscales y diversos funcionarios, incluido el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

