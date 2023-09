https://sputniknews.lat/20230901/muere-un-mercenario-britanico-que-se-unio-a-las-filas-ucranianas-sin-experiencia-militar-1143237312.html

Muere un mercenario británico que se unió a las filas ucranianas sin experiencia militar

Un mercenario británico de 22 años que se adhirió a las Fueras Armadas de Ucrania murió en el campo de batalla, en lo que es un caso más de una persona sin... 01.09.2023, Sputnik Mundo

El joven identificado como Sam Newey se enlistó como mercenario para las tropas de Zelenski en febrero de 2022, tras culminar sus estudios de psicología en la Universidad de Birmingham. Newey se enlistó a pesar de no contar con ningún tipo de adiestramiento militar previo, de acuerdo con el medio británico. "Muchas gracias por ser parte de mi vida estos 22 años. Te amo siempre, hermano", dijo Daniel Newey, su hermano. El joven pertenecía al grupo conocido como los Ángeles Oscuros, donde se congregan muchos de los voluntarios internacionales que operan como mercenarios para el Ejército de Kiev. Aunque estuvo algunos meses en esta unidad, después fue separado y Sam fue llevado a la inteligencia militar ucraniana GUR.Un amigo de la familia que también se unió a los Ángeles Oscuros cuando lo hizo Sam, Daniel Burke, le aconsejó a Newey estudiar medicina antes de unirse al Ejército, pero lo ignoró.Actualmente, Burke se encuentra desaparecido, ya que desde principios de agosto no se le ha visto y las autoridades ucranianas desconocen su paradero. La muerte de mercenarios extranjeros ha sido una constante en los últimos meses para Kiev.Sobre este punto, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha acusado a los gobernantes de los países occidentales de ser corresponsables de las muertes por no tener conocimiento de lo que realmente está pasando en el frente."En cuanto a los mercenarios extranjeros, también sufren pérdidas significativas por su estupidez. En cualquier caso, el público de los países cuyos gobiernos envían personas a la zona de conflicto debería saber lo que está sucediendo allí. Y llamaremos la atención de la gente para que evalúen las acciones de sus gobernantes", declaró Putin el pasado 23 de julio.Según los reportes del Ministerio de Defensa de Rusia, desde junio hasta principios de agosto se contabilizaban más de 43.000 pérdidas en las Fuerzas Armadas de Kiev, tras el inicio de la contraofensiva ucraniana.

