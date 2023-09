https://sputniknews.lat/20230901/rusia-no-lucha-contra-occidente-sino-contra-su-hegemonia-y-la-pretension-de-ser-universal-1143268297.html

Rusia "no lucha contra Occidente", sino contra "su hegemonía y la pretensión de ser universal"

Rusia "no lucha contra Occidente", sino contra "su hegemonía y la pretensión de ser universal"

Rusia lleva una lucha no contra Occidente, sino contra su racismo, su hegemonía y su pretensión de ser universal, indicó a Sputnik el filósofo ruso Alexandr... 01.09.2023

"No luchamos contra Occidente como tal. Luchamos contra la pretensión de Occidente de ser universal, de ser la medida de las cosas, luchamos contra la negativa de Occidente a considerar que la cultura rusa, el sistema político ruso, la sociedad rusa pueden construirse sobre principios totalmente diferentes", destacó a Sputnik Alexandr Dúguin.El filósofo advirtió que "Occidente no acepta ninguna alternativa" y si sigue esa línea de comportamiento, no quedará "ninguna posibilidad de detener la guerra". En sus palabras, Rusia no está sola en esta lucha porque "los chinos tarde o temprano se enfrentarán a la misma situación".No obstante, explicó que "luchamos no contra Occidente, sino contra el racismo occidental, contra su hegemonía y la pretensión de ser universal". Agregó que cuando exista esta pretensión de ser universal, la lucha continuará."Solo cuando cese, podremos soñar con la creación de un sistema de relaciones multipolar equilibrado, amistoso y real. Y promovemos amistad y el intercambio de tecnologías, de recursos. Pero antes de eso, lucharemos. Lucharemos hasta el final", concluyó el filósofo.Alexandr Dúguin es líder del movimiento neoeurasianista del país euroasiático y unos de los ideólogos del llamado Mundo Ruso. El filósofo, cuyas ideas habrían influido en la política de Rusia de estos últimos años, está sujeto desde 2015 a las sanciones de EEUU por "acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad o la soberanía o la integridad territorial de Ucrania".En una entrevista de 2020, Dúguin definió el neoeurasianismo como una síntesis de las ideologías de derecha e izquierda cuyos elementos son la lucha por un mundo multipolar; la oposición del continentalismo al atlantismo, la búsqueda de una alternativa al liberalismo a escala global, el reconocimiento del valor de todas las culturas y todos los pueblos, el antirracismo y el antinacionalismo; así como la lucha contra la hegemonía y la colonización.Su hija Daria Dúguina (Platónova) falleció el 20 de agosto del 2022 en las afueras de Moscú, tras detonar un dispositivo explosivo colocado en su automóvil, en el que supuestamente también iba a viajar su padre, que en el último momento cambió de vehículo. De acuerdo con la investigación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso), la autora del atentado fue la ciudadana ucraniana Natalia Vovk.

