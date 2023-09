https://sputniknews.lat/20230902/congresista-estadounidense-el-mundo-esta-harto-de-eeuu-y-crea-nuevas-organizaciones-1143304378.html

Congresista estadounidense: el mundo está harto de EEUU y crea nuevas organizaciones

La republicana Marjorie Taylor Greene considera que una mayor consolidación de los BRICS llevará a la quiebra a los estadounidenses. El exasesor del Pentágono... 02.09.2023, Sputnik Mundo

La congresista agrega que los Estados miembros de los BRICS firman importantes acuerdos comerciales, no les preocupan las sanciones de EEUU y valoran poner en marcha su propia moneda. "Esta es una de las cosas más destructivas que nos pueden pasar", lamentó.Marjorie Taylor está convencida de que el dólar estadounidense se debilitará a medida que los países de los BRICS se hacen más potentes. "¿Y saben lo que nos pasará a todos? Iremos a la quiebra", alertó a tiempo de agregar que era mejor que Washington no ignorara la "organización tan poderosa".Por otro lado, el exasesor del Pentágono Douglas McGregor reiteró que EEUU lleva a Europa a la crisis y agregó que su país está a punto de repetir la Gran Depresión.El coronel señaló que la nueva moneda del bloque económico estará respaldada por oro. EEUU está ahora más cerca de una catástrofe de la escala del colapso bursátil de 1929 que en cualquier otro momento de nuestra historia. Los rendimientos de los bonos están subiendo, los valores están cayendo, y en algún momento un gran número de bancos dentro de Estados Unidos y en todo el mundo encontrarán que los bonos no valen nada, y entonces habrá una venta masiva de bonos, causando el colapso del sistema financiero, pronosticó McGregor.

