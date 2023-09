https://sputniknews.lat/20230902/puede-el-apoyo-brasileno-aumentar-el-valor-de-la-moneda-argentina-1143283680.html

¿Puede el apoyo brasileño aumentar el valor de la moneda argentina?

¿Puede el apoyo brasileño aumentar el valor de la moneda argentina?

En medio de la grave crisis económica del país latinoamericano, la moneda argentina ha sido un fiel retrato de la inestabilidad económica de esta nación. Dada... 02.09.2023, Sputnik Mundo

2023-09-02T03:45+0000

2023-09-02T03:45+0000

2023-09-02T03:45+0000

brasil

argentina

💶 divisas

banco de desarrollo de américa latina (caf)

américa latina

peso argentino

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/05/1c/1112661885_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_133535528fdcc22893df9e701d87229d.jpg

La inestabilidad de la economía argentina y su moneda ha llevado a las casas de cambio y otros establecimientos de los países vecinos a rechazar o reducir la aceptación del peso argentino. En el comercio o en el sector de servicios de ciudades de Brasil, Paraguay y Uruguay, la moneda argentina es cada vez menos bienvenida, debido a la dificultad de cambiarla por otras divisas.Si bien el problema es más visible en las regiones fronterizas, su impacto también puede verse en otros lugares. En una casa de cambio de Río de Janeiro, por ejemplo, la entrada de pesos ha sido mucho mayor que la salida, pues la demanda de esta moneda ya no es la misma.En entrevista con Sputnik Brasil, el operador narró que el valor del peso argentino ya se había visto sacudido desde la pandemia, pues se redujo el volumen de turistas brasileños en Argentina. Y, con la volatilidad actual, ha sido muy difícil operar con esta moneda."La volatilidad dificulta operar con él, porque no puede permanecer abastecido. Porque corre el riesgo de perder, y me parece que también el mercado allí, no sé exactamente cómo está, pero parece que hay un mercado paralelo muy fuerte, y no logramos cumplir con eso. Vemos en internet que allí el peso está a 350 pesos no oficial [350 pesos por dólar], pero en el mercado informal terminan pagando más, y nuestro precio de venta aquí no es interesante", aseguró. La volatilidad limita la aceptación del peso en diferentes ámbitos, como explica el profesor de relaciones internacionales de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing (ESPM), Fábio Pereira de Andrade, especialista en economía y administración pública.A pesar de la crisis, la aceptación todavía sucede incluso en Brasil. Sin embargo, según el profesor, es bajo y costoso. Porque, en los casos en que se da, está condicionado a contratos que fijan el tipo de cambio del peso."Es importante resaltar que la aceptación se debe al alto volumen de negociaciones entre Brasil y Argentina, ya que la volatilidad de la moneda y las incertidumbres de la vida política en Argentina solo contribuyen a reducir la aceptación del peso", señala.En las últimas semanas, el Gobierno brasileño ha estado conversando con las autoridades argentinas para encontrar formas de reducir las dificultades en el comercio entre los dos países. Recientemente, el Ministro de Economía argentino, Sergio Massa, se reunió en Brasilia con su homólogo brasileño, Fernando Haddad, y con el presidente de Brasil, Lula da Silva, para abordar un impasse sobre las garantías a las exportaciones.La reunión, realizada el 28 de agosto, concluyó con un acuerdo entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que se comprometió a analizar un plan de entre 500 millones de dólares (2,47 mil millones de reales) y 600 millones de dólares ( 2,96 mil millones) en garantías para Argentina, dados los bajos niveles de reservas de divisas del país.Para los expertos, el encuentro en la capital brasileña sirvió también para marcar el apoyo de Brasil a Argentina en este periodo preelectoral, en el que Massa será el candidato del actual Gobierno argentino en una reñida carrera contra el derechista Javier Milei, que lidera las encuestas de intención de voto.Cuestionado sobre el impacto del apoyo del presidente Lula al Gobierno de Alberto Fernández, Fábio Pereira de Andrade dijo que una mayor aceptación del peso en Brasil dependerá más del volumen de intercambios entre los dos países en la práctica.

https://sputniknews.lat/20230829/argentina-no-puede-ejercer-una-politica-economica-soberana-porque-tiene-que-rendir-cuentas-al-fmi-1143121002.html

https://sputniknews.lat/20230829/argentina-y-brasil-acuerdan-un-mecanismo-de-pago-de-importaciones-por-600-millones-de-dolares-1143123809.html

https://sputniknews.lat/20230824/secretaria-de-cancilleria-argentina-entrar-a-los-brics-es-ingresar-al-mas-alto-nivel-diplomatico-1143004768.html

brasil

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, argentina, 💶 divisas, banco de desarrollo de américa latina (caf), peso argentino, 📈 mercados y finanzas