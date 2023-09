https://sputniknews.lat/20230903/las-tacticas-de-las-ffaa-de-ucrania-son-manifestaciones-tipicas-del-terrorismo-1143315280.html

Las tácticas de las FFAA de Ucrania "son manifestaciones típicas del terrorismo"

Las tácticas de las FFAA de Ucrania "son manifestaciones típicas del terrorismo"

El 3 de septiembre se celebra en Rusia el Día de la Solidaridad en la Lucha contra el Terrorismo. Se estableció en memoria de los trágicos sucesos de Beslán, Osetia del Norte, del 1 al 3 de septiembre de 2004. Los terroristas tomaron como rehenes a estudiantes y sus parientes en el edificio de la escuela y mataron a 334 personas, entre ellas 186 niños.Lo que hacen las autoridades ucranianas también es terrorismo, afirma Alexandr Gúsev.Las declaraciones del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, que el territorio de Rusia no es objetivo de las FFAA de Ucrania, solo demuestran la inmoralidad y la hipocresía de Kiev, agregó el profesor. Por su parte, Andréi Popov subraya que la parte ucraniana, al no lograr éxitos en la línea de contacto, intensificó el terror contra la población civil rusa."Las acciones de las Fuerzas Armadas ucranianas se reducen cada vez más a terrorismo. La razón es clara: intentan suplir la falta de éxitos en el frente con ataques contra objetos civiles en el territorio de Rusia", señaló el veterano.No se trata solo de bombardeos de artillería y ataques con drones, prosigue el veterano de Alpha.No obstante, estas acciones de Kiev no suscitan la condena de los países occidentales que se han declarado opositores implacables del terrorismo internacional, subraya."El propio Occidente ha utilizado ampliamente tácticas terroristas en las últimas décadas. Uno puede recordar el estímulo de los países de la OTAN a las acciones de las estructuras terroristas en Kosovo, así como en Siria y otros países de Oriente Medio", declara Popov.En sus palabras, no solo armas e información, sino también instrucciones generales "les llegaban y les siguen llegando desde Occidente". Agregó que los supervisores occidentales están estableciendo relaciones con el Ejército y los servicios especiales ucranianos en la misma línea.El hecho que Occidente aliente las acciones de la parte ucraniana demuestra que EEUU y sus aliados se han puesto del lado de los terroristas, afirma el profesor Alexandr Gúsev."El Occidente colectivo, liderado por EEUU, apoya el terrorismo internacional. Sus políticos lo saben muy bien, pero creen que ellos hacen las reglas. Y luego ellos mismos las rompen, las cambian en poco tiempo. Es decir, las crean para ti y para mí, pero ellos mismos no quieren vivir según esas reglas. En estas condiciones, debemos actuar en función de nuestros intereses nacionales", concluyó.

