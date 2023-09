https://sputniknews.lat/20230904/ayuda-el-dinero-que-envia-eeuu-a-america-latina-termina-en-actividades-desestabilizadoras-1143360859.html

"El dinero que envía EEUU a América Latina termina en actividades desestabilizadoras"

"El dinero que envía EEUU a América Latina termina en actividades desestabilizadoras"

Honduras se acerca a China y a la región para cortar las condiciones de dependencia con Washington y forjar nuevas alianzas de cooperación.

2023-09-04T22:05+0000

2023-09-04T22:05+0000

2023-09-04T22:48+0000

telescopio

honduras

xiomara castro

joe biden

eeuu

china

taiwán

tratado de libre comercio (tlc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/04/1143361055_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_6ef01e00d0e17dafa66d3d9fab98d956.jpg

¿Ayuda?: "El dinero que envía EEUU a América Latina termina en actividades desestabilizadoras" ¿Ayuda?: "El dinero que envía EEUU a América Latina termina en actividades desestabilizadoras"

Honduras profundiza, bajo la presidencia de Xiomara Castro, su relación con China, mientras EEUU intenta reducir este acercamiento y ganar mayor incidencia en el país centroamericano.El objetivo de la Casa Blanca se extiende a toda América Latina y se ve desafiado ante la intención de Honduras de sumarse al bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y al Nuevo Banco de Desarrollo, al igual que otras naciones del continente."Este acercamiento de Honduras es muy claro así como a la región latinoamericana, lo que rompe con la pauta planteada por EEUU", dijo a Telescopio el analista mexicano Aníbal García Fernández, magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos.Honduras reconoció la política de "una sola China", por lo que cortó relaciones con Taiwán. Además, plantea la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio (TLC) con el gigante asiático y su incorporación a la estrategia de la Franja y la Ruta."De concretar Honduras un TLC con China, sería el tercer país en la región en hacerlo luego de Costa Rica y Nicaragua", dijo el entrevistado.La asistencia económica en los tres primeros años del Gobierno del presidente de EEUU, Joe Biden, a Honduras es de 187,4 millones de dólares. El monto es menos de la mitad otorgada en los primeros tres años de la Administración de Donald Trump (2017-2021)."Hay una continuidad en las políticas de seguridad y de asistencia militar por parte de EEUU hacia Honduras que se extiende a países como Guatemala y El Salvador, integrantes del llamado Triángulo Norte", sostuvo el experto mexicano.Los recientes acuerdos del país centroamericano con EEUU se centran en áreas como migración, proyectos de infraestructura y, en particular, energía renovable y medio ambiente."Si no es posible por ahora cortar la dependencia económica con EEUU, se puede aplicar lo que se hace en México desde hace cinco años: intentar que funcione una cooperación para el desarrollo que no implique el cumplimento de los objetivos de EEUU, sino una asistencia de mejora a las condiciones de la población", indicó el entrevistado.Consultado sobre los desafíos del Gobierno de Castro en 2024, el especialista destacó "la migración, la lucha contra las pandillas y la corrupción, que EEUU ha forzado mucho. En los gobiernos anteriores hubo muchos escándalos que se tienen que resolver", señaló García Fernández."Tiene de frente mejorar las condiciones sociales y económicas de la población. Es un proceso continuo que no se resuelve en cuatro años de una administración", indicó el magíster y licenciado en Estudios Latinoamericanos.La actual jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha realizado en lo que va de 2023 tres visitas a Honduras, en febrero, junio y julio.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

honduras

eeuu

china

taiwán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hondura, china, eeuu