El director de Fonatur, uno de los involucrados en el Tren Maya de México, deja su cargo

04.09.2023

américa latina

tren maya

méxico

andrés manuel lópez obrador

javier may

fonatur

La razón de la salida de May del organismo, que fue uno de los pilares en la construcción del Tren Maya, es para buscar la gubernatura de Tabasco, estado en el suroeste del país, durante las elecciones generales de 2024."Es mi paisano, es de Comalcalco, Tabasco. Sí, va a renunciar. Él ha actuado en la posición siempre leal al pueblo y a nuestro movimiento. [Ha sido] dos veces presidente municipal de Comalcalco", declaró el mandatario mexicano.En su exposición, reiteró que May siempre ha sido afín a su movimiento y que cuenta con una amplia trayectoria política. El funcionario es considerado uno de los fundadores del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y fue el primer dirigente estatal de ese grupo político en Tabasco. May se desempeñó como titular de Fonatur desde el 11 de enero de 2022.Este movimiento se da después de que se formalizó la entrega de la empresa Tren Maya, que lideraba Fonatur, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México.Al respecto, López Obrador indicó que el general Óscar David Lozano Águila será el director general de la compañía.

