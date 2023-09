https://sputniknews.lat/20230904/empresa-tren-maya-pasa-oficialmente-a-ser-manejada-por-la-secretaria-de-la-defensa-de-mexico-1143347391.html

Empresa Tren Maya pasa oficialmente a ser manejada por la Secretaría de la Defensa de México

La empresa Tren Maya, encargada de realizar la obra ferroviaria del mismo nombre, pasó formalmente a ser encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional... 04.09.2023, Sputnik Mundo

Anteriormente, esta compañía era dirigida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur)."Ya hay un decreto. Ua se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur, Tren Maya, para la construcción de los 1.554 kilómetros de vías, la adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya", declaró en su conferencia de prensa matutina.Posteriormente, el mandatario mexicano ahondó en que este proyecto está conformado de manera integral, con el fin de brindar transporte de pasajeros y de carga, así como mejorar la economía del sureste de México."No hay que olvidar que, durante 40 años, se abandonó el sureste (...). Solo había crecimiento económico en la punta de la Península [de Yucatán], en Cancún. Todo lo demás no tuvo oportunidad de recibir inversión pública", agregó.López Obrador señaló que la razón por la que Sedena manejará esta obra es para proteger el patrimonio de México."Esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública. No es deuda. No son esos mecanismos de asociación pública-privada. No, es presupuesto público, dinero del pueblo el que se está invirtiendo. Son obras de la nación, obras del pueblo, y queremos cuidarlas. Que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales corruptos, que lo que se hizo con dinero de todos los mexicanos se trasladó a particulares", destacó.De acuerdo con el Gobierno mexicano, el Tren Maya iniciará sus operaciones en diciembre de este año. En julio pasado, el mandatario mexicano dio el banderazo de salida al primer vagón de este proyecto.El propósito de esta obra es recorrer 1.500 kilómetros entre los estados de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán y Chiapas, en el sureste mexicano. Es uno de los destinos turísticos más importantes del país.Para cumplir con este proyecto, se han expropiado diversos terrenos. Los más recientes están ubicados en Campeche y Quintana Roo, en el sureste del país.Junto con la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el Corredor Interoceánico y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya es una de las obras emblemáticas del sexenio del presidente López Obrador, que está próximo a concluir, en septiembre de 2024.

