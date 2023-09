https://sputniknews.lat/20230904/los-atletas-rusos-tienen-la-oportunidad-de-regresar-al-escenario-mundial-1143357007.html

Los atletas rusos tienen la oportunidad de regresar al escenario mundial

Los atletas rusos tienen la oportunidad de regresar al escenario mundial

La actuación de los deportistas rusos en la pista del mundial de ciclismo fue triunfal. En el torneo celebrado a finales de agosto, los juveniles rusos ganaron... 04.09.2023, Sputnik Mundo

Los atletas rusos tienen la oportunidad de regresar al escenario mundial

Los medallistas de oro del campeonato mundial juvenil de ciclismo regresaron a Moscú. Por primera vez después de muchos meses de sanciones, negativas, y decisiones extravagantes de las federaciones internacionales, el principio deportivo finalmente ha prevalecido hasta ahora en relación con 10 jóvenes ciclistas rusos, para quienes esta fue la primera prueba de fuerza a tal nivel.Vladímir Kiríltsev, entrenador del equipo nacional ruso de ciclismo en pista comentó: "En el medallero, nuestro país compartió el primer lugar con los italianos, dado que no compitieron en seis disciplinas y no se les permitió participar en competiciones por equipos".La confirmación de la participación, incluso en régimen neutral, tuvo que esperar hasta el día de la salida. Cuatro oros, platas y tres bronces fueron las preseas obtenidas por el equipo. El entrenador Kiríltsev también tuvo un motivo de alegría personal: su hijo Nikita subió dos veces al escalón más alto del podio.Nikita Kiríltsev bicampeón del mundo de ciclismo juvenil comentó: "No esperábamos que nos dejaran ir a Colombia, así que, por así decirlo, ya no nos estábamos preparando. Simplemente seguimos trabajando, simplemente entrenamos y así resultó".Los deportistas rusos de juegos digitales aún no han experimentado tales circunstancias. La Federación Internacional de Esports decidió en su congreso mediante votación secreta habilitar a los representantes de Rusia con su propia bandera e himno en todas las competiciones importantes. 32 delegados estaban a favor, 13 en contra. Tras el anuncio de los resultados de la votación, Ucrania se retiró de manera precipitada del Mundial de eSports.

