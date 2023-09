https://sputniknews.lat/20230905/arabia-saudita-podria-dar-la-espalda-a-eeuu-y-construir-su-primera-central-nuclear-con-china-1143384178.html

Arabia Saudita podría dar la espalda a EEUU y construir su primera central nuclear con China

Arabia Saudita podría dar la espalda a EEUU y construir su primera central nuclear con China

Riad podría recurrir a Pekín para diseñar y construir la primera central nuclear de su historia, en medio del descontento por las duras condiciones impuestas... 05.09.2023, Sputnik Mundo

De hecho, los saudíes ya van en esa dirección: han surgido informes de que la estatal Corporación Nuclear Nacional China (CNNC) había propuesto la construcción de la primera central nuclear de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU), y no se descarta la participación rusa en estas obras.Desde 1968, el Tratado de la No Proliferación Nuclear (TNP) ha establecido las normas básicas para los países que desean aprovechar la energía atómica. Sin embargo, EEUU tiene requisitos más estrictos, conocidos como el Acuerdo 123, que otorga a Washington un control aún mayor sobre el uso de los isótopos radiactivos.Dicho acuerdo corresponde a la sección 123 de la ley de Energía Atómica de Estados Unidos de 1954 y brinda un marco normativo para las exportaciones de materiales, equipos y componentes nucleares desde EEUU a otro país, fomentando el uso de la energía atómica a cambio de que las instalaciones utilizadas para el enriquecimiento o el reprocesamiento de uranio para combustibles de reactores no puedan utilizarse con fines militares. Por ejemplo, en 2008, Washington dio su visto bueno a la primera central nuclear de EAU a cambio de firmar un acuerdo de este tipo.Pero "es poco probable que China exija a Riad que se adhiera a normas tan rigurosas, de ahí su atractivo", destaca Alex Kimani desde Oilprice.com. Así, en 2019, Pekín declaró que podría construir hasta 30 reactores nucleares en el extranjero en la década actual.En el año 2022, el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman, prometió que su país seguiría siendo un socio energético fiable y de confianza para China, y señaló que ambas naciones tratarían de ampliar las cadenas de suministro energético mediante el establecimiento de un centro regional para las fábricas chinas en el Estado árabe del golfo.Desde la histórica visita del presidente Xi Jinping al reino en diciembre de 2022, los ejecutivos chinos se han animado a buscar inversiones en el golfo Pérsico y un posible papel en Vision 2030, el plan del príncipe Mohamed bin Salman para transformar la economía. Resulta emblemático que ambas naciones ahora se hayan acercado también en el ámbito nuclear.

